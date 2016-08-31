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 Главная / Новости медицины и фармации

25.01.2017 18:15

Компания AbbVie может вывести на рынок ЛС новую терапию гепатита С уже в этом году

Американская компания AbbVie получила право на ускоренное рассмотрение европейскими регуляторами заявки на регистрацию комбинированного лекарственного препарата для лечения вирусного гепатита С, информирует The Pharma Letter.

Речь идет о комбинации глекапревира (glecaprevir) и пибрентасвира (pibrentasvir). В случае регистрации комбинированная терапии позволит сократить время лечения вирусного гепатита С 1-6 генотипов у пациентов без цирроза печени. Препарат может поступить на рынок ЕС уже во второй половине 2017 года.

В поддержку заявки на регистрации ЛС AbbVie предоставила результаты программы клинических исследований, в которых принимали участие 2,3 тыс. пациентов в 27 странах.

Глобальный рынок лекарственных препаратов для терапии вирусного гепатита С оценивается в 12 млрд долларов, к 2021 году, по прогнозам, он может составить 28 млрд долларов. Примерно 40% продаж ЛС против гепатита С приходится на Северную Америку.

Пероральная комбинация двух противовирусных агентов глекапревира (ингибитор протеазы NS3/4A) и пибрентасвира (ингибитор NS5A) была разработана в рамках сотрудничества AbbVie и Enanta Pharmaceuticals.

Ключевые слова: AbbVie, гепатит С


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