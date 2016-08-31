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 Главная / Новости медицины и фармации

25.01.2017 15:12

ФАС призвала фармкомпании обновить информацию о своих препаратах в ЖНВЛП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к фармкомпаниям с просьбой направить в Минздрав заявление об исключении из реестра цен неактуальных реестровых записей, в том числе записей по препаратам, реализация которых на территории России не производится.

В пресс-службе ФАС отметили, что в настоящее время в реестре ЖНВЛП содержится большое количество неактуальных записей с ценами, которые уже давно были изменены или с данными по препаратам, которые фактически не обращаются в РФ.

В качестве примера приводится препарат Панимун Биорал (МНН циклоспорин) в лекарственной форме «раствор для приема внутрь». На сегодняшний день данные о нем находятся в реестре цен, вместе с тем, регистрационное удостоверение этого лекарства № П N011061/02 закончило свое действие 27.10.2011, а срок годности у препарата составляет 3 года.

«Устаревшие данные в реестре цен вводят в заблуждение относительно наличия лекарств в обращении и ценам на них всех пользователей реестра цен: регуляторов, контролирующих органов, оптовых и розничных продавцов, государственных и муниципальных заказчиков и население», - подчеркивают в антимонопольной службе.

Регуляторы вынуждены учитывать несуществующие цены в рамках проведения экономического анализа в процессе регистрации цен, что искажает расчеты и порой приводит к несправедливым отказам в согласовании цен или во внесении изменений в реестр цен. Также это препятствует формированию объективной аналитики для принятия соответствующих решений. Неактуальные данные в реестре цен затрудняют эффективную работу госзаказчиков и контролирующих органов.

Ключевые слова: ФАС, ЖНВЛП


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