В течение трех дней, с 9 по 11 февраля в Москве пройдет конференция «Вейновские чтения», посвящённая памяти выдающегося российского невролога, академика РАМН, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии СССР, профессора Александра Моисеевича Вейна. «Вейновские чтения-2017» состоятся в Конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва» (Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1).
В последние годы «Вейновские чтения» приобретают размах масштабного форума, на котором собираются неврологи и врачи смежных специальностей, чтобы обсудить самые актуальные проблемы своей практической деятельности. Возможность профессионального и человеческого общения в неврологической среде привлекает широкий круг практических врачей и специалистов. Так, в прошлом году на «Вейновских чтениях» было зарегистрировано более 3500 человек.
На предстоящей конференции планируется внедрить новый формат мероприятий. Конференция будет проходить 3 дня и будет включать в себя пленарные сессии, сателлитные симпозиумы, мастер-классы, клинические разборы и видеопрезентации по самым актуальным вопросам неврологии, а также проблемам, находящимся на стыке дисциплин – в области нейроиммунологии и нейроэндокринологии. Специальное внимание будет уделено направлению «неврология для врачей общей практики», детская неврология и некоторым другим.
Место проведения: Москва, Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1 (м. Киевская). Конгресс-парк гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва».
Даты мероприятия: 9 – 11 февраля 2017 года.
Конференция аккредитована и одобрена системой непрерывного медицинского образования. Кроме того, в рамках предстоящих «Вейновских чтений» будет проведена обучающая программа «Неврология для врачей общей практики» (18 часов) сотрудниками кафедры нервных болезней ИПО 1МГМУ им. И.М. Сеченова. Более подробная информация и запись на программу.
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