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 Главная / Новости медицины и фармации

25.01.2017 12:52

Фармацевтическая компания «Босналек» получила сертификат соответствия GMP на основании приказа Министерства промышленности и торговли РФ

Обязательная сертификация для всех иностранных фармпроизводителей введена в России с 2016 года. В течение минувшего года Минпромторг рассмотрел около пятисот заявок. Из них российский сертификационный аудит прошли только те, кто смог подтвердить соответствующий уровень производственных технологий, качество препаратов и сырья из которого они изготовлены. Компания «Босналек» стала одной из первых действующих в России компаний с европейской локализацией производства, заявка которой была удовлетворена Министерством промышленности и торговли.

Сертификат GMP, выданный российской комиссией в дополнение к действующему европейскому, является авторитетным подтверждением высокого уровня продукции «Босналек». Он укрепляет доверие к бренду, качеству препаратов и оказывает позитивное влияние на экспортный потенциал.

Предприятие «Босналек», передовое фармацевтическое производство Боснии и Герцеговины, лицензировано по европейским стандартам GMP (Good Manufacturing Practice), которые завод подтверждает каждые три года. Сертификат GMP служит доказательством того, что продукты произведены на предприятии в соответствии с едиными требованиями к организации производственного процесса, из высококачественного сырья в соответствии с заявленной формулой, не содержат посторонних включений, и правильно упакованы.

Европейские сертификаты, теперь дополненные и российским GMP, гарантируют отечественному покупателю безупречное качество и безопасность лекарственных средств «Босналек».

Для фармацевтической компании «Босналек» Россия является стратегическим рынком, на который приходится около 50% оборота продукции. Такие бренды, как Лизобакт и Энтерофурил входят в топ-5 в своих категориях, любимы и востребованы потребителями, и демонстрируют динамичный рост продаж. Всего же компания производит более 160 товарных позиций.

- Наше производство построено на единой системе контроля, поэтому мы гарантируем высочайшее качество продукции, - комментирует глава евразийского подразделения компании «Босналек» Валентина Бучнева. - Для компании важно пройти должную валидацию по российским стандартам, а мировым европейским стандартам качества, мы следуем уже много лет.

Проверки ведутся на основе единых нормативных документов. Ранее в России чаще использовались стандарты ISO, однако их требования значительно ниже в сравнении с GMP.



- Присвоение российских сертификатов GMP фармпроизводителям – необходимая мера, - считает Валентина Бучнева. - Все знают, какое количество фальсификатов ввозят на территорию страны недобросовестные производители. Процедура сертификации дает возможность исключить подобные ситуации. Российский потребитель заслуживает того, чтобы получать качественные препараты.

Ключевые слова: GMP, Босналек


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