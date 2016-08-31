Фармацевтическая компания «Босналек» получила сертификат соответствия GMP на основании приказа Министерства промышленности и торговли РФ

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Главная / Новости медицины и фармации
25.01.2017 12:52
Фармацевтическая компания «Босналек» получила сертификат соответствия GMP на основании приказа Министерства промышленности и торговли РФОбязательная сертификация для всех иностранных фармпроизводителей введена в России с 2016 года. В течение минувшего года Минпромторг рассмотрел около пятисот заявок. Из них российский сертификационный аудит прошли только те, кто смог подтвердить соответствующий уровень производственных технологий, качество препаратов и сырья из которого они изготовлены. Компания «Босналек» стала одной из первых действующих в России компаний с европейской локализацией производства, заявка которой была удовлетворена Министерством промышленности и торговли.
Сертификат GMP, выданный российской комиссией в дополнение к действующему европейскому, является авторитетным подтверждением высокого уровня продукции «Босналек». Он укрепляет доверие к бренду, качеству препаратов и оказывает позитивное влияние на экспортный потенциал.
Предприятие «Босналек», передовое фармацевтическое производство Боснии и Герцеговины, лицензировано по европейским стандартам GMP (Good Manufacturing Practice), которые завод подтверждает каждые три года. Сертификат GMP служит доказательством того, что продукты произведены на предприятии в соответствии с едиными требованиями к организации производственного процесса, из высококачественного сырья в соответствии с заявленной формулой, не содержат посторонних включений, и правильно упакованы.
Европейские сертификаты, теперь дополненные и российским GMP, гарантируют отечественному покупателю безупречное качество и безопасность лекарственных средств «Босналек».
Для фармацевтической компании «Босналек» Россия является стратегическим рынком, на который приходится около 50% оборота продукции. Такие бренды, как Лизобакт и Энтерофурил входят в топ-5 в своих категориях, любимы и востребованы потребителями, и демонстрируют динамичный рост продаж. Всего же компания производит более 160 товарных позиций.
- Наше производство построено на единой системе контроля, поэтому мы гарантируем высочайшее качество продукции, - комментирует глава евразийского подразделения компании «Босналек» Валентина Бучнева. - Для компании важно пройти должную валидацию по российским стандартам, а мировым европейским стандартам качества, мы следуем уже много лет.
Проверки ведутся на основе единых нормативных документов. Ранее в России чаще использовались стандарты ISO, однако их требования значительно ниже в сравнении с GMP.
- Присвоение российских сертификатов GMP фармпроизводителям – необходимая мера, - считает Валентина Бучнева. - Все знают, какое количество фальсификатов ввозят на территорию страны недобросовестные производители. Процедура сертификации дает возможность исключить подобные ситуации. Российский потребитель заслуживает того, чтобы получать качественные препараты.
Ключевые слова: GMP, Босналек
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