Главная / Новости медицины и фармации Фармацевтическая компания «Босналек» получила сертификат соответствия GMP на основании приказа Министерства промышленности и торговли РФ Обязательная сертификация для всех иностранных фармпроизводителей введена в России с 2016 года. В течение минувшего года Минпромторг рассмотрел около пятисот заявок. Из них российский сертификационный аудит прошли только те, кто смог подтвердить соответствующий уровень производственных технологий, качество препаратов и сырья из которого они изготовлены. Компания «Босналек» стала одной из первых действующих в России компаний с европейской локализацией производства, заявка которой была удовлетворена Министерством промышленности и торговли.



Сертификат GMP, выданный российской комиссией в дополнение к действующему европейскому, является авторитетным подтверждением высокого уровня продукции «Босналек». Он укрепляет доверие к бренду, качеству препаратов и оказывает позитивное влияние на экспортный потенциал.



Предприятие «Босналек», передовое фармацевтическое производство Боснии и Герцеговины, лицензировано по европейским стандартам GMP (Good Manufacturing Practice), которые завод подтверждает каждые три года. Сертификат GMP служит доказательством того, что продукты произведены на предприятии в соответствии с едиными требованиями к организации производственного процесса, из высококачественного сырья в соответствии с заявленной формулой, не содержат посторонних включений, и правильно упакованы.



Европейские сертификаты, теперь дополненные и российским GMP, гарантируют отечественному покупателю безупречное качество и безопасность лекарственных средств «Босналек».



Для фармацевтической компании «Босналек» Россия является стратегическим рынком, на который приходится около 50% оборота продукции. Такие бренды, как Лизобакт и Энтерофурил входят в топ-5 в своих категориях, любимы и востребованы потребителями, и демонстрируют динамичный рост продаж. Всего же компания производит более 160 товарных позиций.



- Наше производство построено на единой системе контроля, поэтому мы гарантируем высочайшее качество продукции, - комментирует глава евразийского подразделения компании «Босналек» Валентина Бучнева. - Для компании важно пройти должную валидацию по российским стандартам, а мировым европейским стандартам качества, мы следуем уже много лет.



Проверки ведутся на основе единых нормативных документов. Ранее в России чаще использовались стандарты ISO, однако их требования значительно ниже в сравнении с GMP.







- Присвоение российских сертификатов GMP фармпроизводителям – необходимая мера, - считает Валентина Бучнева. - Все знают, какое количество фальсификатов ввозят на территорию страны недобросовестные производители. Процедура сертификации дает возможность исключить подобные ситуации. Российский потребитель заслуживает того, чтобы получать качественные препараты.



Ключевые слова: Босналек Обязательная сертификация для всех иностранных фармпроизводителей введена в России с 2016 года. В течение минувшего года Минпромторг рассмотрел около пятисот заявок. Из них российский сертификационный аудит прошли только те, кто смог подтвердить соответствующий уровень производственных технологий, качество препаратов и сырья из которого они изготовлены. Компания «Босналек» стала одной из первых действующих в России компаний с европейской локализацией производства, заявка которой была удовлетворена Министерством промышленности и торговли.Сертификат GMP, выданный российской комиссией в дополнение к действующему европейскому, является авторитетным подтверждением высокого уровня продукции «Босналек». Он укрепляет доверие к бренду, качеству препаратов и оказывает позитивное влияние на экспортный потенциал.Предприятие «Босналек», передовое фармацевтическое производство Боснии и Герцеговины, лицензировано по европейским стандартам GMP (Good Manufacturing Practice), которые завод подтверждает каждые три года. Сертификат GMP служит доказательством того, что продукты произведены на предприятии в соответствии с едиными требованиями к организации производственного процесса, из высококачественного сырья в соответствии с заявленной формулой, не содержат посторонних включений, и правильно упакованы.Европейские сертификаты, теперь дополненные и российским GMP, гарантируют отечественному покупателю безупречное качество и безопасность лекарственных средств «Босналек».Для фармацевтической компании «Босналек» Россия является стратегическим рынком, на который приходится около 50% оборота продукции. Такие бренды, как Лизобакт и Энтерофурил входят в топ-5 в своих категориях, любимы и востребованы потребителями, и демонстрируют динамичный рост продаж. Всего же компания производит более 160 товарных позиций.- Наше производство построено на единой системе контроля, поэтому мы гарантируем высочайшее качество продукции, - комментирует глава евразийского подразделения компании «Босналек» Валентина Бучнева. - Для компании важно пройти должную валидацию по российским стандартам, а мировым европейским стандартам качества, мы следуем уже много лет.Проверки ведутся на основе единых нормативных документов. Ранее в России чаще использовались стандарты ISO, однако их требования значительно ниже в сравнении с GMP.- Присвоение российских сертификатов GMP фармпроизводителям – необходимая мера, - считает Валентина Бучнева. - Все знают, какое количество фальсификатов ввозят на территорию страны недобросовестные производители. Процедура сертификации дает возможность исключить подобные ситуации. Российский потребитель заслуживает того, чтобы получать качественные препараты.Ключевые слова: GMP



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