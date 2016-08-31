Лаборатории НЦЭСМП прошли преквалификацию ВОЗ

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Главная / Новости медицины и фармации
25.01.2017 13:29
Лаборатории НЦЭСМП прошли преквалификацию ВОЗВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила пять лабораторий ФГБУ «НЦЭСМП» в список преквалифицированных ВОЗ лабораторий контроля качества лекарственных средств. Преквалификация состоялась по итогу аудита в 2016 году, сообщается на сайте Минздрава.
ФГБУ «НЦЭСМП» инициировало аудит ВОЗ, чтобы подтвердить международную квалификацию лабораторий центра при проведении экспертизы лекарственных средств в рамках государственной регистрации в России. Статус преквалифицированных ВОЗ лабораторий гарантирует проведение испытаний лекарственных средств с соблюдением установленных в руководствах ВОЗ стандартов качества.
Инспекторы ВОЗ провели аудит пяти лабораторий ФГБУ «НЦЭСМП» в мае 2016 года. По итогу аудита специалисты ВОЗ признали состояние лабораторий центра и проводимых в них испытаний лекарственных средств соответствующими международным критериям и руководствам ВОЗ «Надлежащая практика ВОЗ для лабораторий, осуществляющих контроль качества фармацевтической продукции» и «Надлежащая практика ВОЗ для лабораторий по микробиологическому контролю лекарственных средств».
В списке ВОЗ представлено 7 лабораторий российского центра экспертизы: две из них носят статус преквалифицированных с 2011 года. В число преквалифицированных ВОЗ лабораторий ФГБУ «НЦЭСМП» входят: лаборатория химико-фармацевтических препаратов; антибиотиков; контрольно-координационная; биотехнологических препаратов; нанолекарств, препаратов для клеточной и генотерапии; витаминов, гормонов и синтетических аналогов; микробиологии.
Ключевые слова: ВОЗ, Минздрав, ФГБУ «НЦЭСМП»
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