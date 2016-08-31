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 Главная / Новости медицины и фармации

25.01.2017 10:46

Счетная палата предложила создать реестр получателей льготных лекарств

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова выступила с инициативой по организации реестра получателей льготных лекарственных препаратов. Также она предложила приблизить региональные перечни препаратов к федеральному списку ЖНВЛП. В интервью «Российской газете» Голикова рассказала, что такие меры изменить ситуацию с завышением в 3-4 раза регионами цен на лекарства, пишут «Ведомости».

По словам председателя СП, снижению стоимости лекарств будет способствовать создание системы персонифицированного учета граждан, имеющих право на получение льготного лекарственного обеспечения в соответствии с законодательством. «По информации, представленной нам регионами, в подавляющем большинстве (72 региона) продолжается работа по созданию и внедрению программных продуктов. Десять регионов заявили о создании таких систем», - рассказала Голикова.

Она также отметила отсутствие порядка формирования перечня лекарственных препаратов, предоставляемых льготным категориям граждан бесплатно или с 50% скидкой. Перечень таких лекарств ежегодно утверждается регионами в рамках территориальных программ государственных гарантий, но сейчас он практически не привязан к перечню ЖНВЛП. Поэтому в регионах существенную часть того перечня, который закупается за счет бюджетных средств, занимают препараты коммерческого сегмента.

Как сообщила председатель, для решения этой проблемы необходимо приблизить региональные перечни препаратов к федеральному списку ЖНВЛП. «К сожалению, некоторые регионы, пользуясь нормативными пробелами, не стремятся сокращать коммерческую составляющую в своих перечнях. Очевидна необходимость жесткого нормативного регулирования формирования региональных перечней лекарственных препаратов», - считает Голикова.

Фото: "Российская газета"


Ключевые слова: Счетная палата РФ, Татьяна Голикова


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