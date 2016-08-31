Счетная палата предложила создать реестр получателей льготных лекарств

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Главная / Новости медицины и фармации
25.01.2017 10:46
Счетная палата предложила создать реестр получателей льготных лекарствПредседатель Счетной палаты Татьяна Голикова выступила с инициативой по организации реестра получателей льготных лекарственных препаратов. Также она предложила приблизить региональные перечни препаратов к федеральному списку ЖНВЛП. В интервью «Российской газете» Голикова рассказала, что такие меры изменить ситуацию с завышением в 3-4 раза регионами цен на лекарства, пишут «Ведомости».
По словам председателя СП, снижению стоимости лекарств будет способствовать создание системы персонифицированного учета граждан, имеющих право на получение льготного лекарственного обеспечения в соответствии с законодательством. «По информации, представленной нам регионами, в подавляющем большинстве (72 региона) продолжается работа по созданию и внедрению программных продуктов. Десять регионов заявили о создании таких систем», - рассказала Голикова.
Она также отметила отсутствие порядка формирования перечня лекарственных препаратов, предоставляемых льготным категориям граждан бесплатно или с 50% скидкой. Перечень таких лекарств ежегодно утверждается регионами в рамках территориальных программ государственных гарантий, но сейчас он практически не привязан к перечню ЖНВЛП. Поэтому в регионах существенную часть того перечня, который закупается за счет бюджетных средств, занимают препараты коммерческого сегмента.
Как сообщила председатель, для решения этой проблемы необходимо приблизить региональные перечни препаратов к федеральному списку ЖНВЛП. «К сожалению, некоторые регионы, пользуясь нормативными пробелами, не стремятся сокращать коммерческую составляющую в своих перечнях. Очевидна необходимость жесткого нормативного регулирования формирования региональных перечней лекарственных препаратов», - считает Голикова.
Фото: "Российская газета"
Ключевые слова: Счетная палата РФ, Татьяна Голикова
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