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 Главная / Новости медицины и фармации

25.01.2017 12:05

Выдан первый в мире сертификат GMP производителю медицинской марихуаны

Датская компания Bedrocan стала первым в мире производителем медицинской марихуаны, получившим сертификат соответствия стандартам GMP Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Об этом сообщает The Pharma Letter.

С 2003 года Bedrocan выпускает сушеную коноплю со стандартизированным содержанием каннабиноидов и терпенов. В настоящее время продукция Bedrocan поставляется для исследовательских и терапевтических целей в Нидерланды, Австралию, Германию, Финляндию, Израиль, Италию, Македонию и Польшу.

Международный стандарт GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащая производственная практика) является базовым отраслевым стандартом качества и включает в себя ряд показателей, которым должны соответствовать фармпредприятия, определяя четкие параметры каждого производственного этапа.

Ключевые слова: Bedrocan, медицинская марихуана, GMP


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Выдан первый в мире сертификат GMP производителю медицинской марихуаны

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