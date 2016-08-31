Выдан первый в мире сертификат GMP производителю медицинской марихуаны Датская компания Bedrocan стала первым в мире производителем медицинской марихуаны, получившим сертификат соответствия стандартам GMP Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Об этом сообщает



С 2003 года Bedrocan выпускает сушеную коноплю со стандартизированным содержанием каннабиноидов и терпенов. В настоящее время продукция Bedrocan поставляется для исследовательских и терапевтических целей в Нидерланды, Австралию, Германию, Финляндию, Израиль, Италию, Македонию и Польшу.



Международный стандарт GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащая производственная практика) является базовым отраслевым стандартом качества и включает в себя ряд показателей, которым должны соответствовать фармпредприятия, определяя четкие параметры каждого производственного этапа.



Ключевые слова: медицинская марихуана, GMP Датская компания Bedrocan стала первым в мире производителем медицинской марихуаны, получившим сертификат соответствия стандартам GMP Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Об этом сообщает The Pharma Letter С 2003 года Bedrocan выпускает сушеную коноплю со стандартизированным содержанием каннабиноидов и терпенов. В настоящее время продукция Bedrocan поставляется для исследовательских и терапевтических целей в Нидерланды, Австралию, Германию, Финляндию, Израиль, Италию, Македонию и Польшу.Международный стандарт GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащая производственная практика) является базовым отраслевым стандартом качества и включает в себя ряд показателей, которым должны соответствовать фармпредприятия, определяя четкие параметры каждого производственного этапа.Ключевые слова: Bedrocan









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Выдан первый в мире сертификат GMP производителю медицинской марихуаны

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