Pfizer стала частью глобального сообщества Milner Therapeutics Consortium Компания Pfizer стала последней крупной международной фармкомпанией, вошедшей в Milner Therapeutics Consortium – глобальное терапевтическое сообщество, целью которого является обмен научными данными между производителями лекарств и научно-исследовательскими организациями, пишет



Milner Therapeutics Consortium играет координирующую роль между фармкомпаниями и учеными, предоставляя исследователям доступ к новейшим терапевтическим средствам из портфелей участников консорциума. Помимо этого связанные альянсом фармкомпании формируют фонды для проведения совместных исследовательских проектов.



В настоящее время в Milner Therapeutics Consortium входят Astex, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Shionogi, MedImmune, Кембриджский университет, Института Бабрахама и Института Сенгера.



Ключевые слова: международные организации Компания Pfizer стала последней крупной международной фармкомпанией, вошедшей в Milner Therapeutics Consortium – глобальное терапевтическое сообщество, целью которого является обмен научными данными между производителями лекарств и научно-исследовательскими организациями, пишет PharmaTimes Milner Therapeutics Consortium играет координирующую роль между фармкомпаниями и учеными, предоставляя исследователям доступ к новейшим терапевтическим средствам из портфелей участников консорциума. Помимо этого связанные альянсом фармкомпании формируют фонды для проведения совместных исследовательских проектов.В настоящее время в Milner Therapeutics Consortium входят Astex, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Shionogi, MedImmune, Кембриджский университет, Института Бабрахама и Института Сенгера.Ключевые слова: Pfizer









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Pfizer стала частью глобального сообщества Milner Therapeutics Consortium Компания Pfizer присоединилась к Milner Therapeutics Consortium, который играет координирующую роль между фармкомпаниями и учеными, предоставляя исследователям доступ к новейшим терапевтическим средствам из портфелей участников консорциума.

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