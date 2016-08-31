Pfizer стала частью глобального сообщества Milner Therapeutics Consortium

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Главная / Новости медицины и фармации
24.01.2017 17:24
Pfizer стала частью глобального сообщества Milner Therapeutics ConsortiumКомпания Pfizer стала последней крупной международной фармкомпанией, вошедшей в Milner Therapeutics Consortium – глобальное терапевтическое сообщество, целью которого является обмен научными данными между производителями лекарств и научно-исследовательскими организациями, пишет PharmaTimes.
Milner Therapeutics Consortium играет координирующую роль между фармкомпаниями и учеными, предоставляя исследователям доступ к новейшим терапевтическим средствам из портфелей участников консорциума. Помимо этого связанные альянсом фармкомпании формируют фонды для проведения совместных исследовательских проектов.
В настоящее время в Milner Therapeutics Consortium входят Astex, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Shionogi, MedImmune, Кембриджский университет, Института Бабрахама и Института Сенгера.
Ключевые слова: Pfizer, международные организации
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