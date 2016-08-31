Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

24.01.2017 15:51

Продемонстрирована эффективность эксенатида и пиоглитазона в терапии диабета

Комбинированная терапия эксенатидом и пиоглитазоном эффективна в лечении пациентов с диабетом 2 типа, контроль над которым не был достигнут при применении метформином и препаратами сульфонилмочевины. Об этом свидетельствуют результаты небольшого исследования, опубликованные в Diabetes Care.

К участию в клинических исследованиях был отобран 231 пациент. Часть участников получали комбинированную терапию эксенатидом и пиоглитазоном, а часть продолжила принимать метформин и препараты сульфонилмочевины на фоне лечения инсулином. В среднем наблюдение за пациентами длилось 12 месяцев.

Авторы отметили, что применение эксенатида и пиоглитазона позволило снизить уровень HbA1 c 10,0 ± 0,6% до 6,1± 0,1%. Во второй группе уровень HbA1 сократился только до 7,1± 0,1%.

Подведя итоги исследования ученые заключили, что использование предложенной ими комбинированной терапии может рассматриваться как эффективная и безопасная альтернатива для пациентов с диабетом 2 типа, плохо поддающимся лечению метформином и препаратами сульфонилмочевины.

И эксенатид, и пиоглитазон зарегистрированы в России. Эксенатид является мощным миметиком инкретина, который вызывает усиление глюкозозависимой секреции инсулина и оказывает другие гипогликемические эффекты, присущие инкретинам. Пиоглитазо селективно стимулирует ядерные гамма-рецепторы, активируемые пролифератором пероксисом (гамма-PPAR), модулирует транскрипцию генов, чувствительных к инсулину и участвующих в контроле уровня глюкозы и метаболизме липидов в жировой, мышечной тканях и в печени. Не стимулирует инкрецию инсулина, однако проявляет активность только при сохраненной инсулин-синтетической функции поджелудочной железы.

Ключевые слова: диабет 2 типа, клинические исследования


Последние новости

24.01.2017 15:51

Продемонстрирована эффективность эксенатида и пиоглитазона в терапии диабета

В журнале Diabetes Care опубликованы результаты небольшого клинического исследования, свидетельствующие об эффективности и безопасности применения эксенатида и пиоглитазона среди пациентов с диабетом 2 типа, плохо поддающимся лечению метформином и препаратами сульфонилмочевины.

24.01.2017 14:18

Решением суда все больные туберкулезом в Индии получат необходимое лечение

Суд Индии обязал правительство страны выдавать больным с туберкулезом необходимые лекарственные препараты каждый день, а не три раза в неделю, как было до сих пор.

24.01.2017 13:19

Минобороны продали просроченные ингаляторы на 18 млн рублей

Главная военная прокуратура выявила недобросовестного подрядчика, произведшего подмену этикеток на упаковках аэрозолей для ингаляции. Также подрядчиком были подготовлены сертификаты с ложными сведениями о соответствии поставляемого товара ГОСТ.

24.01.2017 12:10

Бедные страны смогут свободно импортировать дженерики в рамках ВТО

Странами-участницами ВТО приняты поправки к ТИПС, разрешающие станам-экспортерам выдавать принудительные лицензии на производство и продажу медикаментов в государства, не выпускающие собственные медикаменты.

24.01.2017 10:39

Скворцова: смертность от туберкулеза в РФ за 8 лет упала на 60%

Вероника Скворцова рассказала, что в РФ средние темпы снижения смертности от туберкулеза с 2010 года составляют 9,7% в год, в то время как другие страны с бременем туберкулеза показывают темпы снижения смертности только от 2,2% до 6,5% в год.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks