Продемонстрирована эффективность эксенатида и пиоглитазона в терапии диабета Комбинированная терапия эксенатидом и пиоглитазоном эффективна в лечении пациентов с диабетом 2 типа, контроль над которым не был достигнут при применении метформином и препаратами сульфонилмочевины. Об этом свидетельствуют результаты небольшого исследования, опубликованные в



К участию в клинических исследованиях был отобран 231 пациент. Часть участников получали комбинированную терапию эксенатидом и пиоглитазоном, а часть продолжила принимать метформин и препараты сульфонилмочевины на фоне лечения инсулином. В среднем наблюдение за пациентами длилось 12 месяцев.



Авторы отметили, что применение эксенатида и пиоглитазона позволило снизить уровень HbA1 c 10,0 ± 0,6% до 6,1± 0,1%. Во второй группе уровень HbA1 сократился только до 7,1± 0,1%.



Подведя итоги исследования ученые заключили, что использование предложенной ими комбинированной терапии может рассматриваться как эффективная и безопасная альтернатива для пациентов с диабетом 2 типа, плохо поддающимся лечению метформином и препаратами сульфонилмочевины.



И эксенатид, и пиоглитазон зарегистрированы в России. Эксенатид является мощным миметиком инкретина, который вызывает усиление глюкозозависимой секреции инсулина и оказывает другие гипогликемические эффекты, присущие инкретинам. Пиоглитазо селективно стимулирует ядерные гамма-рецепторы, активируемые пролифератором пероксисом (гамма-PPAR), модулирует транскрипцию генов, чувствительных к инсулину и участвующих в контроле уровня глюкозы и метаболизме липидов в жировой, мышечной тканях и в печени. Не стимулирует инкрецию инсулина, однако проявляет активность только при сохраненной инсулин-синтетической функции поджелудочной железы.



Ключевые слова: клинические исследования Комбинированная терапия эксенатидом и пиоглитазоном эффективна в лечении пациентов с диабетом 2 типа, контроль над которым не был достигнут при применении метформином и препаратами сульфонилмочевины. Об этом свидетельствуют результаты небольшого исследования, опубликованные в Diabetes Care К участию в клинических исследованиях был отобран 231 пациент. Часть участников получали комбинированную терапию эксенатидом и пиоглитазоном, а часть продолжила принимать метформин и препараты сульфонилмочевины на фоне лечения инсулином. В среднем наблюдение за пациентами длилось 12 месяцев.Авторы отметили, что применение эксенатида и пиоглитазона позволило снизить уровень HbA1 c 10,0 ± 0,6% до 6,1± 0,1%. Во второй группе уровень HbA1 сократился только до 7,1± 0,1%.Подведя итоги исследования ученые заключили, что использование предложенной ими комбинированной терапии может рассматриваться как эффективная и безопасная альтернатива для пациентов с диабетом 2 типа, плохо поддающимся лечению метформином и препаратами сульфонилмочевины.И эксенатид, и пиоглитазон зарегистрированы в России. Эксенатид является мощным миметиком инкретина, который вызывает усиление глюкозозависимой секреции инсулина и оказывает другие гипогликемические эффекты, присущие инкретинам. Пиоглитазо селективно стимулирует ядерные гамма-рецепторы, активируемые пролифератором пероксисом (гамма-PPAR), модулирует транскрипцию генов, чувствительных к инсулину и участвующих в контроле уровня глюкозы и метаболизме липидов в жировой, мышечной тканях и в печени. Не стимулирует инкрецию инсулина, однако проявляет активность только при сохраненной инсулин-синтетической функции поджелудочной железы.Ключевые слова: диабет 2 типа









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