Побочные эффекты от приема лекарств приводят к осложнениям у 15% российских пациентов

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Главная / Новости медицины и фармации
24.01.2017 14:02
Побочные эффекты от приема лекарств приводят к осложнениям у 15% российских пациентовК таким выводам пришли специалисты Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины (Москва). Из 1531 человек, которые амбулаторно проходили курс терапии, у 223 были зарегистрированы нежелательные побочные реакции (НПР) организма на прием лекарственных препаратов. По мнению экспертов, учащение таких случаев - обратная сторона роста отечественного фармрынка. Причем в России лишь 4% врачей сообщают о НПР в регулирующие службы, поэтому около 30% таких реакций остаются неизученными и порой приводят к тяжелым последствиям. Только по официальным данным, в Приволжском федеральном округе от побочных реакций на прием лекарств каждый год умирают 7-12 человек. В действительности число летальных исходов от НПР, возможно, гораздо выше.
Это проблема не только России, но и других стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что в XXI веке одной из основных причин преждевременной смерти стали побочные эффекты от употребления лекарственных препаратов. Cегодня они приводят к летальному исходу чаще, чем автокатастрофы, ВИЧ, легочные заболевания и сахарный диабет. Согласно статистике, обнародованной Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA), в странах Евросоюза от НПР ежегодно умирают 197 000 человек. А преодоление последствий лекарственной болезни требует колоссальных средств: Евросоюз каждый год расходует на эти цели 79 млрд евро.
Необходимость усилить контроль безопасности фармпродукции привела к изменениям в отечественном законодательстве. С 2015 г. в нашей стране действуют изменения в Федеральном законе № 61 «Об обращении лекарственных средств», которые повышают ответственность компаний-производителей за качество продукции, усиливают контроль в сфере фармацевтической индустрии. 3 ноября 2016 года Совет Евразийской экономической комиссии утвердил правила надлежащей практики фармаконадзора для стран ЕврАзЭС. Уже в 2018 году фармпредприятиям предстоят государственные проверки по новой системе, не подготовиться к которым означает лишиться регистрационных прав на лекарства.
«В рамках мониторинга безопасности лекарственных средств целесообразно совершенствовать систему сбора информации, интерпретации результатов с помощью электронной базы данных, а также развивать тесное сотрудничество специалистов для повышения их ответственности», - отмечают представители ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования».
В мире наблюдается стремительный рост рынка программного обеспечения (ПО) в области фармаконадзора. По данным исследовательской организации Grand View Research в 2015 г. объем рынка ПО для фармаконадзора оценивался в 117,3 млн долларов США. Ожидается, что в 2024 г. он достигнет показателя в 207,3 млн долларов - рост почти в 2 раза за 10 лет.
Российский рынок программного обеспечения активно развивается в этом направлении. Первой российской компанией, предложившей готовое решение для автоматизации процессов фармаконадзора, стала компания Flex Databases. Система по фармаконадзору компании Flex Databases уже успела зарекомендовать себя и на международном рынке - мировая организация MSSO (Maintenance and Support Services Organization) внесла Flex Databases в официальный список вендоров, поддерживающих MedDRA кодирование и стандартные запросы с использованием терминов MedDRA.
«Внедрение на фармпредприятии онлайн системы по фармаконадзору позволяет полностью автоматизировать процессы фармаконадзора от получения сообщений о нежелательных явлениях до их подачи в регуляторные органы в соответствии с международными и локальными требованиями, - рассказывает директор по качеству и корпоративному развитию Flex Databases Ольга Логиновская. – При анализе данных, полученных с использованием системы Flex Databases в одной из крупнейших российских фармкомпаний, нам удалось установить, что применение онлайн систем приводит к улучшению качества данных: увеличивается объем информации в рамках одного сообщения и количество обрабатываемых сообщений, улучшается качество заявляемых в регуляторные органы данных и скорость их обработки.
Так, после внедрения онлайн системы по фармаконадзору в одной российской фармкомпании удалось установить, что количество внесенных в систему сообщений за год увеличилось в 2,5 раза. Увеличился и процент заполненности случаев, что свидетельствует об улучшении качества данных, что в результате ведет к повышению безопасности лекарственных средств. Повысилась скорость обработки сообщений: в 2016 году 42% всех случаев были обработаны в течение 48 часов, что в 10 раз превышает показатели за 2015 г., тогда только 4% случаев были закрыты за это время.
Помимо этого, использование онлайн систем по фармаконадзору приводит к более эффективному использованию ресурсов компании и оптимизации внутренних бизнес-процессов. Так обработка случаев НПР из литературы, которая раньше занимала 49 дней, после установки системы стала занимать лишь 3 рабочих дня. В целом нам удалось повысить скорость бизнес-процессов в 15 раз.»
Использование онлайн систем значительно упрощает управление процессами фармаконадзора и повышает качество получаемых данных, что в дальнейшем позволяет быстро устанавливать причины нежелательных реакций, повышая таким образом безопасность препаратов.
Ключевые слова: нежелательные лекарственные реакции, Flex Databases
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