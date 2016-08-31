Минобороны продали просроченные ингаляторы на 18 млн рублей Главная военная прокуратура в рамках одной из проверок подрядных организаций установила, что компания «РусБиомед» при реализации государственного контракта на поставку медицинских препаратов на сумму 18 млн рублей закупил аэрозоли для ингаляции с истекшими сроками годности. Об этом



Чтобы скрыть истекший срок годности, «РусБиомед» заменила этикетки на упаковках, указав срок изготовления - 2016 год. В таком случае аэрозоли для ингаляции могли быть использованы до 2021 года. Также подрядчиком были подготовлены сертификаты с ложными сведениями о соответствии поставляемого товара ГОСТ.



«Благодаря своевременному вмешательству военных прокуроров использование просроченных препаратов предотвращено. По признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении виновных лиц материалы проверки направлены в следственные органы», - отметили в Главной военной прокуратуре.



Всего в 2016 году прокурорами выявлено свыше десяти тысяч таких нарушений. По результатам проверок государству были возвращены несколько сотен миллионов рублей.



Ключевые слова: Закупка медикаментов Главная военная прокуратура в рамках одной из проверок подрядных организаций установила, что компания «РусБиомед» при реализации государственного контракта на поставку медицинских препаратов на сумму 18 млн рублей закупил аэрозоли для ингаляции с истекшими сроками годности. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры.Чтобы скрыть истекший срок годности, «РусБиомед» заменила этикетки на упаковках, указав срок изготовления - 2016 год. В таком случае аэрозоли для ингаляции могли быть использованы до 2021 года. Также подрядчиком были подготовлены сертификаты с ложными сведениями о соответствии поставляемого товара ГОСТ.«Благодаря своевременному вмешательству военных прокуроров использование просроченных препаратов предотвращено. По признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении виновных лиц материалы проверки направлены в следственные органы», - отметили в Главной военной прокуратуре.Всего в 2016 году прокурорами выявлено свыше десяти тысяч таких нарушений. По результатам проверок государству были возвращены несколько сотен миллионов рублей.Ключевые слова: Минобороны









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