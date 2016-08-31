Минобороны продали просроченные ингаляторы на 18 млн рублей

24.01.2017 13:19
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
24.01.2017 13:19
Минобороны продали просроченные ингаляторы на 18 млн рублейГлавная военная прокуратура в рамках одной из проверок подрядных организаций установила, что компания «РусБиомед» при реализации государственного контракта на поставку медицинских препаратов на сумму 18 млн рублей закупил аэрозоли для ингаляции с истекшими сроками годности. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры.
Чтобы скрыть истекший срок годности, «РусБиомед» заменила этикетки на упаковках, указав срок изготовления - 2016 год. В таком случае аэрозоли для ингаляции могли быть использованы до 2021 года. Также подрядчиком были подготовлены сертификаты с ложными сведениями о соответствии поставляемого товара ГОСТ.
«Благодаря своевременному вмешательству военных прокуроров использование просроченных препаратов предотвращено. По признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении виновных лиц материалы проверки направлены в следственные органы», - отметили в Главной военной прокуратуре.
Всего в 2016 году прокурорами выявлено свыше десяти тысяч таких нарушений. По результатам проверок государству были возвращены несколько сотен миллионов рублей.
Ключевые слова: Минобороны, Закупка медикаментов
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.