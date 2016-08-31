Бедные страны смогут свободно импортировать дженерики в рамках ВТО Всемирная торговая организация (ВТО) сообщила о вступлении в силу поправок к Торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТИПС), предоставляющим развивающимся странам правовую основу для импорта дешевых дженериков. Поправки к ТИПС вступили в силу 23 января 2017 года, через 12 лет после начала их обсуждения,



Новые правила упрощают правила перевозки между странами дженериков. До сегодняшнего дня, выпущенные по принудительной лицензии лекарственные препараты можно было продавать только на территории страны-производителя. Новые поправки разрешили станам-экспортерам выдавать принудительные лицензии на производство и продажу медикаментов в государства, не выпускающие собственные медикаменты.



Последними странами, ратифицировавшими данные поправки стали Буркина Фасо, Нигерия, Лихтенштейн, ОАЭ и Вьетнам. Согласно правилам ВТО, для вступления в силу поправок к ТИПС было необходимо набрать две трети голосов стран-участниц организации.



Ключевые слова: дженерики, принудительное лицензирование Всемирная торговая организация (ВТО) сообщила о вступлении в силу поправок к Торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТИПС), предоставляющим развивающимся странам правовую основу для импорта дешевых дженериков. Поправки к ТИПС вступили в силу 23 января 2017 года, через 12 лет после начала их обсуждения, говорится в сообщении ВТО Новые правила упрощают правила перевозки между странами дженериков. До сегодняшнего дня, выпущенные по принудительной лицензии лекарственные препараты можно было продавать только на территории страны-производителя. Новые поправки разрешили станам-экспортерам выдавать принудительные лицензии на производство и продажу медикаментов в государства, не выпускающие собственные медикаменты.Последними странами, ратифицировавшими данные поправки стали Буркина Фасо, Нигерия, Лихтенштейн, ОАЭ и Вьетнам. Согласно правилам ВТО, для вступления в силу поправок к ТИПС было необходимо набрать две трети голосов стран-участниц организации.Ключевые слова: ВТО









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Бедные страны смогут свободно импортировать дженерики в рамках ВТО Странами-участницами ВТО приняты поправки к ТИПС, разрешающие станам-экспортерам выдавать принудительные лицензии на производство и продажу медикаментов в государства, не выпускающие собственные медикаменты.

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