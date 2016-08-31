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 Главная / Новости медицины и фармации

24.01.2017 12:10

Бедные страны смогут свободно импортировать дженерики в рамках ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) сообщила о вступлении в силу поправок к Торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТИПС), предоставляющим развивающимся странам правовую основу для импорта дешевых дженериков. Поправки к ТИПС вступили в силу 23 января 2017 года, через 12 лет после начала их обсуждения, говорится в сообщении ВТО.

Новые правила упрощают правила перевозки между странами дженериков. До сегодняшнего дня, выпущенные по принудительной лицензии лекарственные препараты можно было продавать только на территории страны-производителя. Новые поправки разрешили станам-экспортерам выдавать принудительные лицензии на производство и продажу медикаментов в государства, не выпускающие собственные медикаменты.

Последними странами, ратифицировавшими данные поправки стали Буркина Фасо, Нигерия, Лихтенштейн, ОАЭ и Вьетнам. Согласно правилам ВТО, для вступления в силу поправок к ТИПС было необходимо набрать две трети голосов стран-участниц организации.

Ключевые слова: ВТО, дженерики, принудительное лицензирование


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