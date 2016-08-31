Скворцова: смертность от туберкулеза в РФ за 8 лет упала на 60%

Вероника Скворцова рассказала, что в РФ средние темпы снижения смертности от туберкулеза с 2010 года составляют 9,7% в год, в то время как другие страны с бременем туберкулеза показывают темпы снижения смертности только от 2,2% до 6,5% в год.