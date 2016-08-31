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 Главная / Новости медицины и фармации

24.01.2017 10:39

Скворцова: смертность от туберкулеза в РФ за 8 лет упала на 60%

Выступая на заседании руководящего комитета 1-й Министерской конференции по проблеме туберкулеза в контексте глобального здравоохранения и целей развития тысячелетия, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что в России за последние 8 лет заболеваемость туберкулезом сократилась на 30%, а смертность – более чем на 60%.

Министр добавила, что в РФ средние темпы снижения смертности от туберкулеза с 2010 года составляют 9,7% в год, в то время как другие страны с бременем туберкулеза показывают темпы снижения смертности только от 2,2% до 6,5% в год.

По ее словам, запланированный на 2018 год показатель смертности от туберкулеза 11,8 случая на 100 тыс. населения был достигнут уже в 2013 году и продолжает неуклонно снижаться.

Ключевые слова: туберкулез, Вероника Скворцова, Россия


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