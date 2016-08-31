FDA организовала Центр передовых знаний по онкологии

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Главная / Новости медицины и фармации
23.01.2017 18:12
FDA организовала Центр передовых знаний по онкологииАдминистрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) официально объявила о создании Центр передовых знаний по онкологии (Oncology Center of Excellence), сообщается на сайте ведомства.
Новый орган займется координацией обзором клинических данных по противоопухолевым лекарствам, биологическим препаратам и медицинским изделиям. Руководить Oncology Center of Excellence будет д-р Ричард Паздур (Richard Pazdur).
В FDA подчеркнули, что правила и порядок рассмотрения заявок на регистрацию новых терапевтических средств изменены не будут, однако организация новой структуры позволит гарантировать безопасность и эффективность противоопухолевых препаратов.
Ключевые слова: FDA, онкология
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