Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

23.01.2017 18:12

FDA организовала Центр передовых знаний по онкологии

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) официально объявила о создании Центр передовых знаний по онкологии (Oncology Center of Excellence), сообщается на сайте ведомства.

Новый орган займется координацией обзором клинических данных по противоопухолевым лекарствам, биологическим препаратам и медицинским изделиям. Руководить Oncology Center of Excellence будет д-р Ричард Паздур (Richard Pazdur).

В FDA подчеркнули, что правила и порядок рассмотрения заявок на регистрацию новых терапевтических средств изменены не будут, однако организация новой структуры позволит гарантировать безопасность и эффективность противоопухолевых препаратов.

Ключевые слова: FDA, онкология


Последние новости

23.01.2017 18:12

FDA организовала Центр передовых знаний по онкологии

Новый орган займется координацией обзором клинических данных по противоопухолевым лекарствам, биологическим препаратам и медицинским изделиям.

23.01.2017 17:39

В России появится электронный рубрикатор заболеваний

Минздрав готовит к запуску систему, которая поможет врачам принимать наиболее правильные решения по диагностике заболеваний и лечению пациентов.

23.01.2017 15:48

Больницам могут разрешать покупать лекарства у единственного поставщика

Депутаты подготовили законопроект, разрешающий медицинским учреждениям в некоторых случаях закупать необходимые лекарства и медизделия у единственного поставщика.

23.01.2017 14:05

Египетские военные создадут собственную фармкомпанию

Президент Египта выдал вооруженным силам лицензию на организацию фармацевтической компании Egyptian National Company for Pharmaceuticals. Вооруженные силы в Египте набирают все большее экономическое влияние в стране, занимаясь производством широкого спектра товаров – от бутилированной воды до макарон.

23.01.2017 12:46

«Катрен» открыла логистический комплекс стоимостью 1,2 млрд рублей

Новый логистический комплекс компании «Катрен» будет обслуживать 2 тыс. аптек и 10 млн граждан из шести регионов (Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Новгородская, Псковская области и Карелия).

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks