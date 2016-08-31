FDA организовала Центр передовых знаний по онкологии Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) официально объявила о создании Центр передовых знаний по онкологии (Oncology Center of Excellence),



Новый орган займется координацией обзором клинических данных по противоопухолевым лекарствам, биологическим препаратам и медицинским изделиям. Руководить Oncology Center of Excellence будет д-р Ричард Паздур (Richard Pazdur).



В FDA подчеркнули, что правила и порядок рассмотрения заявок на регистрацию новых терапевтических средств изменены не будут, однако организация новой структуры позволит гарантировать безопасность и эффективность противоопухолевых препаратов.



Ключевые слова: онкология Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) официально объявила о создании Центр передовых знаний по онкологии (Oncology Center of Excellence), сообщается на сайте ведомства.Новый орган займется координацией обзором клинических данных по противоопухолевым лекарствам, биологическим препаратам и медицинским изделиям. Руководить Oncology Center of Excellence будет д-р Ричард Паздур (Richard Pazdur).В FDA подчеркнули, что правила и порядок рассмотрения заявок на регистрацию новых терапевтических средств изменены не будут, однако организация новой структуры позволит гарантировать безопасность и эффективность противоопухолевых препаратов.Ключевые слова: FDA









Последние новости



FDA организовала Центр передовых знаний по онкологии Новый орган займется координацией обзором клинических данных по противоопухолевым лекарствам, биологическим препаратам и медицинским изделиям.

В России появится электронный рубрикатор заболеваний Минздрав готовит к запуску систему, которая поможет врачам принимать наиболее правильные решения по диагностике заболеваний и лечению пациентов.

Больницам могут разрешать покупать лекарства у единственного поставщика Депутаты подготовили законопроект, разрешающий медицинским учреждениям в некоторых случаях закупать необходимые лекарства и медизделия у единственного поставщика.

Египетские военные создадут собственную фармкомпанию Президент Египта выдал вооруженным силам лицензию на организацию фармацевтической компании Egyptian National Company for Pharmaceuticals. Вооруженные силы в Египте набирают все большее экономическое влияние в стране, занимаясь производством широкого спектра товаров – от бутилированной воды до макарон.