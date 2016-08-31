В России появится электронный рубрикатор заболеваний Министерство здравоохранения в 2017 году запустит электронную систему, содержащую информацию о всех заболеваниях и необходимые клинические руководства. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, пишет



Она отметила, что данная система поможет врачам принимать наиболее правильные решения по диагностике заболеваний и лечению пациентов. По словам министра, речь идет об электронном рубрикаторе всех заболеваний с клиническим руководством по каждой патологии, который позволит каждому врачу по ключевым словам посмотреть правильный алгоритм диагностики, лечения, проверить все свои действия.



«В основу легла разработка 1200 клинических руководств, которую мы завершили в конце 2016 года вместе с нашим экспертным сообществом. В настоящее время из правительства вносится в Государственную Думу законопроект, который делает эти клинические руководства обязательными к использованию на территории всей страны», - заявила Скворцова.



Ключевые слова: информационные технологии Министерство здравоохранения в 2017 году запустит электронную систему, содержащую информацию о всех заболеваниях и необходимые клинические руководства. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, пишет Interfax Она отметила, что данная система поможет врачам принимать наиболее правильные решения по диагностике заболеваний и лечению пациентов. По словам министра, речь идет об электронном рубрикаторе всех заболеваний с клиническим руководством по каждой патологии, который позволит каждому врачу по ключевым словам посмотреть правильный алгоритм диагностики, лечения, проверить все свои действия.«В основу легла разработка 1200 клинических руководств, которую мы завершили в конце 2016 года вместе с нашим экспертным сообществом. В настоящее время из правительства вносится в Государственную Думу законопроект, который делает эти клинические руководства обязательными к использованию на территории всей страны», - заявила Скворцова.Ключевые слова: Вероника Скворцова









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