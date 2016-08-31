Больницам могут разрешать покупать лекарства у единственного поставщика

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Главная / Новости медицины и фармации
23.01.2017 15:48
Больницам могут разрешать покупать лекарства у единственного поставщикаКоординационный совет «Единой России» рассмотрит законопроект, разрешающий больницам в ряде случаев закупать лекарственные препараты у единственного поставщика. Главная цель законопроекта — позволить больницам быстрее обеспечивать лекарствами пациентов с редкими заболеваниями, пишет «КоммерсантЪ».
Авторы документа, депутаты Госдумы Николай Герасименко, Дмитрий Морозов и Айрат Фаррахов, пояснили, что сейчас медучреждения испытывают сложности, работая в рамках 44-ФЗ, так как периодически их закупки невозможно спланировать заранее. Например, в случае оказания медицинской помощи пациентам с малораспространенными заболеваниями не могут оперативно закупить необходимые лекарства и медизделия.
Заблаговременная же закупка такой продукции приводит к затовариванию складов, последующему списанию препаратов по истечении срока их годности и в итоге — избыточному расходованию бюджетных средств, так как спрогнозировать потребность больницы в таких лекарствах сложно. В то же время закупки у одного поставщика помогут медучреждению обеспечить пациентов необходимым и в случае, когда запланированные торги отменены или их результаты оспариваются в суде.
Подготовленный законопроект предполагает, что сумма закупки у единственного поставщика не будет превышать 400 тыс. руб., а за год — 20 млн руб. при условии, что эта сумма не превысит 50% от совокупного закупочного бюджета учреждения.
Согласно действующему законодательству, для проведения большинства типов торгов, таких как аукционы и конкурсы, требуется два-три месяца, в то время как закупка у единственного поставщика может занять в разы меньше времени.
Ключевые слова: госзакупки, законопроект
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