Деловой завтрак с лидерами фармацевтической отрасли: «Фармацевтическая отрасль – курс на стабилизацию» Деловой завтрак с лидерами фармацевтической отрасли: «Фармацевтическая отрасль – курс на стабилизацию» пройдет 22 февраля 2017 года в Москве с 9.30 до 12.30



Согласно прогнозам аналитиков фармацевтический бизнес в России является одним из самых динамично развивающихся мировых рынков. Аналитические исследования прогнозируют рост и в дальнейшем, что делает данный сектор особенно привлекательным для всех игроков этого рынка. Однако фармацевтическая отрасль остается высоко-рисковой для инвестиций.



Изменения, которые происходили в отрасли последние три года, могут стабилизировать ситуацию и помочь российским компаниям занять конкурентную позицию на мировом рынке. Перед российскими и международными компаниями стоят многочисленные сложные задачи, оказывающие влияние на стратегию роста отрасли как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.



Успешное развитие фармбизнеса невозможно без поддержки власти, внедрению стимулирующих программ развития, направленных на развитие фармацевтической промышленности. Деловая встреча лидеров отрасли призвана обеспечить продолжение эффективного взаимодействия с органами государственной власти в целях развития российской фармпромышленности.





Подробности:



Вопросы для обсуждения:



- Новые модели взаимодействия государств и бизнеса на фармацевтическом рынке.

- Системная господдержка и финансирование отрасли.

- Магистральные проекты, инновационные разработки, инвестиционные инструменты.

- Как использовать существующие резервы партнерства государства и фарминдустрии в целях реализации задач в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения

- Инвестиционная поддержка инноваций. Будущее отечественных разработок.

- Фармацевтический кластер как инвестиционный драйвер

- Новеллы в системе льгот и преференций для фармкомпаний, локализирующих свое производство.

- Политическое ценообразование и импортозамещение в России.

- Принудительное лицензирование и патентная политика в современных условиях.

- Специальный инвестиционный контракт: потенциальные возможности.

- Государственные закупки в фармацевтической отрасли.

- Отслеживание контрафакта и борьба с ним.

- Изменения в нормативных требованиях к упаковке и маркировке ЛС.



Приглашены к выступлению:



Представитель Министерства здравоохранения РФ

Тимофей Нижегородцев, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы

Виктор Черепов, председатель Комиссии по индустрии здоровья, исполнительный вице-президент РСПП, член Правления РСПП

Анна Ярвиц, старший вице-президент, генеральный директор по России и СНГ компании «Тева»

Вадим Власов, президент группы компаний «Новартис» в России

Захар Голант, проректор по инновационному развитию Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии

Григорий Потапов, генеральный директор «Фармстандарт»

Иванищева Ирина, директор по корпоративным связям и юридическим вопросам Россия и Евразия, «АстраЗенека Россия»





Стоимость участия: 25 000 руб. + НДС

Скидка15%. Кодовое слово - «РЕМЕДИУМ».



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Ключевые слова: Деловой завтрак с лидерами фармацевтической отрасли: «Фармацевтическая отрасль – курс на стабилизацию» пройдет 22 февраля 2017 года в Москве с 9.30 до 12.30Согласно прогнозам аналитиков фармацевтический бизнес в России является одним из самых динамично развивающихся мировых рынков. Аналитические исследования прогнозируют рост и в дальнейшем, что делает данный сектор особенно привлекательным для всех игроков этого рынка. Однако фармацевтическая отрасль остается высоко-рисковой для инвестиций.Изменения, которые происходили в отрасли последние три года, могут стабилизировать ситуацию и помочь российским компаниям занять конкурентную позицию на мировом рынке. Перед российскими и международными компаниями стоят многочисленные сложные задачи, оказывающие влияние на стратегию роста отрасли как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.Успешное развитие фармбизнеса невозможно без поддержки власти, внедрению стимулирующих программ развития, направленных на развитие фармацевтической промышленности. Деловая встреча лидеров отрасли призвана обеспечить продолжение эффективного взаимодействия с органами государственной власти в целях развития российской фармпромышленности.Подробности: http://bc.rbc.ru/2017/farmzav/ - Новые модели взаимодействия государств и бизнеса на фармацевтическом рынке.- Системная господдержка и финансирование отрасли.- Магистральные проекты, инновационные разработки, инвестиционные инструменты.- Как использовать существующие резервы партнерства государства и фарминдустрии в целях реализации задач в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения- Инвестиционная поддержка инноваций. Будущее отечественных разработок.- Фармацевтический кластер как инвестиционный драйвер- Новеллы в системе льгот и преференций для фармкомпаний, локализирующих свое производство.- Политическое ценообразование и импортозамещение в России.- Принудительное лицензирование и патентная политика в современных условиях.- Специальный инвестиционный контракт: потенциальные возможности.- Государственные закупки в фармацевтической отрасли.- Отслеживание контрафакта и борьба с ним.- Изменения в нормативных требованиях к упаковке и маркировке ЛС.Представитель Министерства здравоохранения РФ, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы, председатель Комиссии по индустрии здоровья, исполнительный вице-президент РСПП, член Правления РСПП, старший вице-президент, генеральный директор по России и СНГ компании «Тева», президент группы компаний «Новартис» в России, проректор по инновационному развитию Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии, генеральный директор «Фармстандарт», директор по корпоративным связям и юридическим вопросам Россия и Евразия, «АстраЗенека Россия»Стоимость участия: 25 000 руб. + НДССкидка15%. Кодовое слово - «РЕМЕДИУМ».РегистрацияПо вопросам регистрации и получения скидки, пожалуйста, обращайтесь в РБК Бизнес-Конференции к Инне Галлер ( igaller@rbc.ru ) по тел.: +7 495 363-11-11 доб.1368; +7 (964) 772-34-84Ключевые слова: анонс









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