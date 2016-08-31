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 Главная / Новости медицины и фармации

23.01.2017 14:26

Деловой завтрак с лидерами фармацевтической отрасли: «Фармацевтическая отрасль – курс на стабилизацию»

Деловой завтрак с лидерами фармацевтической отрасли: «Фармацевтическая отрасль – курс на стабилизацию» пройдет 22 февраля 2017 года в Москве с 9.30 до 12.30

Согласно прогнозам аналитиков фармацевтический бизнес в России является одним из самых динамично развивающихся мировых рынков. Аналитические исследования прогнозируют рост и в дальнейшем, что делает данный сектор особенно привлекательным для всех игроков этого рынка. Однако фармацевтическая отрасль остается высоко-рисковой для инвестиций.

Изменения, которые происходили в отрасли последние три года, могут стабилизировать ситуацию и помочь российским компаниям занять конкурентную позицию на мировом рынке. Перед российскими и международными компаниями стоят многочисленные сложные задачи, оказывающие влияние на стратегию роста отрасли как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Успешное развитие фармбизнеса невозможно без поддержки власти, внедрению стимулирующих программ развития, направленных на развитие фармацевтической промышленности. Деловая встреча лидеров отрасли призвана обеспечить продолжение эффективного взаимодействия с органами государственной власти в целях развития российской фармпромышленности.


Подробности: http://bc.rbc.ru/2017/farmzav/

Вопросы для обсуждения:

- Новые модели взаимодействия государств и бизнеса на фармацевтическом рынке.
- Системная господдержка и финансирование отрасли.
- Магистральные проекты, инновационные разработки, инвестиционные инструменты.
- Как использовать существующие резервы партнерства государства и фарминдустрии в целях реализации задач в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения
- Инвестиционная поддержка инноваций. Будущее отечественных разработок.
- Фармацевтический кластер как инвестиционный драйвер
- Новеллы в системе льгот и преференций для фармкомпаний, локализирующих свое производство.
- Политическое ценообразование и импортозамещение в России.
- Принудительное лицензирование и патентная политика в современных условиях.
- Специальный инвестиционный контракт: потенциальные возможности.
- Государственные закупки в фармацевтической отрасли.
- Отслеживание контрафакта и борьба с ним.
- Изменения в нормативных требованиях к упаковке и маркировке ЛС.

Приглашены к выступлению:

Представитель Министерства здравоохранения РФ
Тимофей Нижегородцев, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы
Виктор Черепов, председатель Комиссии по индустрии здоровья, исполнительный вице-президент РСПП, член Правления РСПП
Анна Ярвиц, старший вице-президент, генеральный директор по России и СНГ компании «Тева»
Вадим Власов, президент группы компаний «Новартис» в России
Захар Голант, проректор по инновационному развитию Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии
Григорий Потапов, генеральный директор «Фармстандарт»
Иванищева Ирина, директор по корпоративным связям и юридическим вопросам Россия и Евразия, «АстраЗенека Россия»


Стоимость участия: 25 000 руб. + НДС
Скидка15%. Кодовое слово - «РЕМЕДИУМ».

Регистрация
По вопросам регистрации и получения скидки, пожалуйста, обращайтесь в РБК Бизнес-Конференции к Инне Галлер (igaller@rbc.ru) по тел.: +7 495 363-11-11 доб.1368; +7 (964) 772-34-84



Ключевые слова: анонс


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