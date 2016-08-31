Египетские военные создадут собственную фармкомпанию Правительственным распоряжением вооруженные силы Египта получили лицензию на организацию фармацевтической компании. Производитель лекарственных препаратов будет зарегистрирована под наименованием Egyptian National Company for Pharmaceuticals, информирует



В последние месяцы Египет столкнулся с нехваткой лекарственных препаратов, что вынудило правительство после переговоров с фармкомпаниями поднять цены на некоторые медикаменты.



Проблемы с обеспечением населения Египта лекарствами и важнейшими товарами широкого потребления связаны с острой нехваткой иностранной валюты и ослаблением национальной валюты Египта. Из-за сложившейся ситуации местные фармкомпании оказались в тяжелом положении, так как для производства ЛС им необходимо импортировать фармацевтические субстанции.



Вооруженные силы в Египте набирают все большее экономическое влияние в стране. Военные занимаются производством широкого спектра продукции – от бутилированной воды до макарон.



Ключевые слова: Правительственным распоряжением вооруженные силы Египта получили лицензию на организацию фармацевтической компании. Производитель лекарственных препаратов будет зарегистрирована под наименованием Egyptian National Company for Pharmaceuticals, информирует Reuters В последние месяцы Египет столкнулся с нехваткой лекарственных препаратов, что вынудило правительство после переговоров с фармкомпаниями поднять цены на некоторые медикаменты.Проблемы с обеспечением населения Египта лекарствами и важнейшими товарами широкого потребления связаны с острой нехваткой иностранной валюты и ослаблением национальной валюты Египта. Из-за сложившейся ситуации местные фармкомпании оказались в тяжелом положении, так как для производства ЛС им необходимо импортировать фармацевтические субстанции.Вооруженные силы в Египте набирают все большее экономическое влияние в стране. Военные занимаются производством широкого спектра продукции – от бутилированной воды до макарон.Ключевые слова: Египет









Последние новости



Египетские военные создадут собственную фармкомпанию Президент Египта выдал вооруженным силам лицензию на организацию фармацевтической компании Egyptian National Company for Pharmaceuticals. Вооруженные силы в Египте набирают все большее экономическое влияние в стране, занимаясь производством широкого спектра товаров – от бутилированной воды до макарон.

«Катрен» открыла логистический комплекс стоимостью 1,2 млрд рублей Новый логистический комплекс компании «Катрен» будет обслуживать 2 тыс. аптек и 10 млн граждан из шести регионов (Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Новгородская, Псковская области и Карелия).

Медведев распорядился докупить полиомиелитную вакцину и препараты против ВИЧ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о дополнительной закупке полиомиелитной инактивированной вакцины в рамках национального календаря профилактических прививок, а также о лекарственном обеспечении ВИЧ-инфицированных пациентов и лиц с лекарственно устойчивым туберкулезом.

Комитет Госдумы одобрил план по совершенствованию процедуры госзакупок Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование госзакупок лекарственных препаратов, средств для оказания скорой, в том числе скорой специализированной помощи в экстренной или неотложной форме.