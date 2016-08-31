Египетские военные создадут собственную фармкомпанию

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Главная / Новости медицины и фармации
23.01.2017 14:05
Египетские военные создадут собственную фармкомпаниюПравительственным распоряжением вооруженные силы Египта получили лицензию на организацию фармацевтической компании. Производитель лекарственных препаратов будет зарегистрирована под наименованием Egyptian National Company for Pharmaceuticals, информирует Reuters.
В последние месяцы Египет столкнулся с нехваткой лекарственных препаратов, что вынудило правительство после переговоров с фармкомпаниями поднять цены на некоторые медикаменты.
Проблемы с обеспечением населения Египта лекарствами и важнейшими товарами широкого потребления связаны с острой нехваткой иностранной валюты и ослаблением национальной валюты Египта. Из-за сложившейся ситуации местные фармкомпании оказались в тяжелом положении, так как для производства ЛС им необходимо импортировать фармацевтические субстанции.
Вооруженные силы в Египте набирают все большее экономическое влияние в стране. Военные занимаются производством широкого спектра продукции – от бутилированной воды до макарон.
Ключевые слова: Египет
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