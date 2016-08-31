«Катрен» открыла логистический комплекс стоимостью 1,2 млрд рублей В Санкт-Петербурге российская компания «Катрен» запустила логистический комплекс, который будет обслуживать 2 тыс. аптек и 10 млн граждан из шести регионов (Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Новгородская, Псковская области и Карелия). Общий объем инвестиций составил 1,2 млрд рублей, сообщает



На складе осуществляется сборка заказов из интернет-аптеки internet-apteka.ru, количество наименований лекарств в которой в результате открытия комплекса возросло до 16 тысяч единиц. В настоящее время в логистическом комплексе создано 230 рабочих мест, их число к 2020 году вырастет до 450.



Логистический комплекс компании «Катрен» общей площадью 10,5 тысяч квадратных метров расположен на участке площадью 1,5 гектара. Он объединяет под одной крышей складской комплекс и офисные площади. Складской комплекс состоит из сухого склада, зоны оптовой сборки и зоны хранения с различными температурными режимами.



Ключевые слова: В Санкт-Петербурге российская компания «Катрен» запустила логистический комплекс, который будет обслуживать 2 тыс. аптек и 10 млн граждан из шести регионов (Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Новгородская, Псковская области и Карелия). Общий объем инвестиций составил 1,2 млрд рублей, сообщает РИА-Недвижимость На складе осуществляется сборка заказов из интернет-аптеки internet-apteka.ru, количество наименований лекарств в которой в результате открытия комплекса возросло до 16 тысяч единиц. В настоящее время в логистическом комплексе создано 230 рабочих мест, их число к 2020 году вырастет до 450.Логистический комплекс компании «Катрен» общей площадью 10,5 тысяч квадратных метров расположен на участке площадью 1,5 гектара. Он объединяет под одной крышей складской комплекс и офисные площади. Складской комплекс состоит из сухого склада, зоны оптовой сборки и зоны хранения с различными температурными режимами.Ключевые слова: Катрен









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«Катрен» открыла логистический комплекс стоимостью 1,2 млрд рублей Новый логистический комплекс компании «Катрен» будет обслуживать 2 тыс. аптек и 10 млн граждан из шести регионов (Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Новгородская, Псковская области и Карелия).

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