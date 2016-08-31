Медведев распорядился докупить полиомиелитную вакцину и препараты против ВИЧ По итогам совещания о перечне мероприятий для обеспечения стабильного социально-экономического развития РФ глава правительства Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о дополнительной закупке ряда лекарств и вакцин. Об этом говорится в



В поручении Минздраву, Минфину и Минэкономразвития говорится о необходимости предусмотреть дополнительную закупку полиомиелитной инактивированной вакцины в рамках национального календаря профилактических прививок, а также лекарственное обеспечение ВИЧ-инфицированных пациентов и лиц с лекарственно устойчивым туберкулезом.



Согласованные предложения необходимо предоставить в кабинет министров до 5 апреля 2017 года.



Ключевые слова: Дмитрий Медведев По итогам совещания о перечне мероприятий для обеспечения стабильного социально-экономического развития РФ глава правительства Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о дополнительной закупке ряда лекарств и вакцин. Об этом говорится в документе , опубликованном на сайте кабинета министров.В поручении Минздраву, Минфину и Минэкономразвития говорится о необходимости предусмотреть дополнительную закупку полиомиелитной инактивированной вакцины в рамках национального календаря профилактических прививок, а также лекарственное обеспечение ВИЧ-инфицированных пациентов и лиц с лекарственно устойчивым туберкулезом.Согласованные предложения необходимо предоставить в кабинет министров до 5 апреля 2017 года.Ключевые слова: Правительство РФ









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