DSM Group: динамика продаж анальгетиков

По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, анальгетики занимают около 3% рынка лекарств в стоимостном выражении, в упаковках доля существенно выше: около 9%.
Основной канал потребления препаратов, которые относятся к анальгетикам (группа АТС N02), - это аптечные продажи: 94% продаж в деньгах приходится на покупки населения за счёт собственных средств. Только 6% обеспечено государственными деньгами (около 5% закупается больницами и 1% отпускается по льготным рецептам по программе ЛЛО). В упаковках доля аптечных продаж свыше 95%.
За последние пять лет группа анальгетиков в среднем росла на 5% в деньгах. В упаковках отмечается ежегодное падение - в среднем на 9% в год. В 2016 году (по итогам трёх кварталов) динамика сохраняется на уровне -11% в упаковках, в стоимостном выражении объём продаж на уровне аналогичного периода 2015 года.
Основной объём препаратов-анальгетиков относится к безрецептурному отпуску (93% в упаковках, 83% в рублях) и не входят в список ЖНВЛП (70% в упаковках, 92% в деньгах).
Наиболее популярные анальгетики
Бренд
Доля, руб.
Бренд
Доля, упак
ПЕНТАЛГИН
12%
ЦИТРАМОН
21,8%
ТЕРАФЛЮ
11,7%
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
16,2%
СПАЗМАЛГОН
5,4%
ПАРАЦЕТАМОЛ
10,7%
АНАЛЬГИН
4,2%
АНАЛЬГИН
10,1%
ЦИТРАМОН
4,2%
ПЕНТАЛГИН
5,9%
КОЛДРЕКС
3,5%
АНДИПАЛ
3,6%
АНТИГРИППИН
3,4%
ТЕРАФЛЮ
2,7%
РИНЗА
3,2%
АСКОФЕН
2,7%
БАРАЛГИН
3,2%
СПАЗМАЛГОН
2,5%
ТЕМПАЛГИН
2,7%
РИНЗА
1,6%
«Среднедушевое потребление анальгетиков в год - 3 упаковки, или 215 рублей. Регионы с максимальным среднедушевым потреблением: Москва (свыше 430 рублей), Московская область (330 рублей), Красноярский край (292 рублей). С минимальным – Тюменская, Смоленская, Республика Марий Эл (менее 100 рублей)», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование госзакупок лекарственных препаратов, средств для оказания скорой, в том числе скорой специализированной помощи в экстренной или неотложной форме.
Плеканатид является аналогом урогуанилина – пептида, играющего важную роль в регуляции функций кишечника. Пероральный препарат стимулирует секрецию кишечного сока и поддерживает нормальную работу кишечника.
Парламент Германии одобрил законопроект, разрешающий использование каннабиса в медицинских целях тяжело больными пациентами. Сушеные цветы конопли и конопляный экстракт будут отпускаться в аптеках по рецепту врача.
При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна. Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!