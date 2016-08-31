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 Главная / Новости медицины и фармации

23.01.2017 10:15

DSM Group: динамика продаж анальгетиков

По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, анальгетики занимают около 3% рынка лекарств в стоимостном выражении, в упаковках доля существенно выше: около 9%.

Основной канал потребления препаратов, которые относятся к анальгетикам (группа АТС N02), - это аптечные продажи: 94% продаж в деньгах приходится на покупки населения за счёт собственных средств. Только 6% обеспечено государственными деньгами (около 5% закупается больницами и 1% отпускается по льготным рецептам по программе ЛЛО). В упаковках доля аптечных продаж свыше 95%.

За последние пять лет группа анальгетиков в среднем росла на 5% в деньгах. В упаковках отмечается ежегодное падение - в среднем на 9% в год. В 2016 году (по итогам трёх кварталов) динамика сохраняется на уровне -11% в упаковках, в стоимостном выражении объём продаж на уровне аналогичного периода 2015 года.

Основной объём препаратов-анальгетиков относится к безрецептурному отпуску (93% в упаковках, 83% в рублях) и не входят в список ЖНВЛП (70% в упаковках, 92% в деньгах).

Наиболее популярные анальгетики

 Бренд   Доля, руб.    Бренд   Доля, упак
  ПЕНТАЛГИН    12%     ЦИТРАМОН   21,8%
  ТЕРАФЛЮ   11,7%
  АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
  16,2%
  СПАЗМАЛГОН   5,4% 
  ПАРАЦЕТАМОЛ
  10,7%
  АНАЛЬГИН   4,2%
  АНАЛЬГИН   10,1%
  ЦИТРАМОН
  4,2%   ПЕНТАЛГИН   5,9%
  КОЛДРЕКС   3,5% 
  АНДИПАЛ   3,6%
  АНТИГРИППИН
  3,4%   ТЕРАФЛЮ   2,7%
  РИНЗА   3,2%
  АСКОФЕН   2,7%
  БАРАЛГИН   3,2%
  СПАЗМАЛГОН   2,5%
 ТЕМПАЛГИН
  2,7%
  РИНЗА
  1,6%

«Среднедушевое потребление анальгетиков в год - 3 упаковки, или 215 рублей. Регионы с максимальным среднедушевым потреблением: Москва (свыше 430 рублей), Московская область (330 рублей), Красноярский край (292 рублей). С минимальным – Тюменская, Смоленская, Республика Марий Эл (менее 100 рублей)», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.




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