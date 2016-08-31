DSM Group: динамика продаж анальгетиков

По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, анальгетики занимают около 3% рынка лекарств в стоимостном выражении, в упаковках доля существенно выше: около 9%.



Основной канал потребления препаратов, которые относятся к анальгетикам (группа АТС N02), - это аптечные продажи: 94% продаж в деньгах приходится на покупки населения за счёт собственных средств. Только 6% обеспечено государственными деньгами (около 5% закупается больницами и 1% отпускается по льготным рецептам по программе ЛЛО). В упаковках доля аптечных продаж свыше 95%.



За последние пять лет группа анальгетиков в среднем росла на 5% в деньгах. В упаковках отмечается ежегодное падение - в среднем на 9% в год. В 2016 году (по итогам трёх кварталов) динамика сохраняется на уровне -11% в упаковках, в стоимостном выражении объём продаж на уровне аналогичного периода 2015 года.



Основной объём препаратов-анальгетиков относится к безрецептурному отпуску (93% в упаковках, 83% в рублях) и не входят в список ЖНВЛП (70% в упаковках, 92% в деньгах).





Наиболее популярные анальгетики

Бренд Доля, руб. Бренд Доля, упак ПЕНТАЛГИН 12% ЦИТРАМОН 21,8% ТЕРАФЛЮ 11,7%

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

16,2% СПАЗМАЛГОН 5,4%

ПАРАЦЕТАМОЛ

10,7% АНАЛЬГИН 4,2%

АНАЛЬГИН 10,1% ЦИТРАМОН

4,2% ПЕНТАЛГИН 5,9% КОЛДРЕКС 3,5%

АНДИПАЛ 3,6% АНТИГРИППИН

3,4% ТЕРАФЛЮ 2,7% РИНЗА 3,2%

АСКОФЕН 2,7% БАРАЛГИН 3,2%

СПАЗМАЛГОН 2,5% ТЕМПАЛГИН

2,7%

РИНЗА

1,6%

«Среднедушевое потребление анальгетиков в год - 3 упаковки, или 215 рублей. Регионы с максимальным среднедушевым потреблением: Москва (свыше 430 рублей), Московская область (330 рублей), Красноярский край (292 рублей). С минимальным – Тюменская, Смоленская, Республика Марий Эл (менее 100 рублей)», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.