Комитет Госдумы одобрил план по совершенствованию процедуры госзакупок Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование порядка процедур госзакупок товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения, в том числе лекарств, сообщает



На рассмотрение Думы документ планируется вынести 27 января. Документ, разработанный Минэкономразвития, был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ.



Директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития Максим Чемерисов пояснил на заседании комитета, что перечень товаров (работ, услуг), на которые будут распространяться дополнительные антидемпинговые меры, будет определяться актом правительства, а не фиксироваться в законе.



«В такой редакции норма должна работать и не создавать ни дополнительных издержек бизнеса, ни коррупционных рисков в отношении государственных заказчиков. Считаем, что норма полезная, устраняет существующую правовую неопределенность и направлена на дальнейшее развитие такого важного нововведения контрактной системы, как антидемпинговая мера», — заявил Чемерисов.



Согласно действующему законодательству, если предметом госконтракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), то участник закупки, предложивший цену на 25% и более ниже начальной стоимости контракта, обязан представить заказчику обоснование подобной цены.



Ранее в правительстве заявили, что мониторинг практики применения этой нормы выявил ряд недостатков: неопределенность критериев принятия заказчиком решения о возможности участника закупки исполнить контракт, неопределенность последствий признания невозможности исполнения контракта участником закупки, а также высокую нагрузку на участников закупки в связи с необходимостью подготовки обоснований и комплекта документов, подтверждающих его возможность выполнить контракт.



Ключевые слова: законопроект, госзакупки Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование порядка процедур госзакупок товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения, в том числе лекарств, сообщает РИА Новости На рассмотрение Думы документ планируется вынести 27 января. Документ, разработанный Минэкономразвития, был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ. Законопроект устанавливает , что при закупках отдельных видов товаров по перечню, который утверждается правительством РФ, участники закупки обязаны представить заказчику документы, подтверждающие возможность исполнения контракта по предложенной цене с надлежащим исполнением обязательств по контракту.Директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития Максим Чемерисов пояснил на заседании комитета, что перечень товаров (работ, услуг), на которые будут распространяться дополнительные антидемпинговые меры, будет определяться актом правительства, а не фиксироваться в законе.«В такой редакции норма должна работать и не создавать ни дополнительных издержек бизнеса, ни коррупционных рисков в отношении государственных заказчиков. Считаем, что норма полезная, устраняет существующую правовую неопределенность и направлена на дальнейшее развитие такого важного нововведения контрактной системы, как антидемпинговая мера», — заявил Чемерисов.Согласно действующему законодательству, если предметом госконтракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), то участник закупки, предложивший цену на 25% и более ниже начальной стоимости контракта, обязан представить заказчику обоснование подобной цены.Ранее в правительстве заявили, что мониторинг практики применения этой нормы выявил ряд недостатков: неопределенность критериев принятия заказчиком решения о возможности участника закупки исполнить контракт, неопределенность последствий признания невозможности исполнения контракта участником закупки, а также высокую нагрузку на участников закупки в связи с необходимостью подготовки обоснований и комплекта документов, подтверждающих его возможность выполнить контракт.Ключевые слова: Госдума









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