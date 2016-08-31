В США зарегистрирован новый препарат для лечения идиопатической констипации Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрила применение плеканатида (plecanatide) для терапии взрослых пациентов. Лекарственное средство было зарегистрировано под торговым наименованием Труланс (Trulance),



Вместе с заявкой на одобрение препарата производитель плеканатида, компания Synergy Pharmaceuticals, направила в FDA



Плеканатид является аналогом урогуанилина – пептида, играющего важную роль в регуляции функций кишечника. Пероральный препарат стимулирует секрецию кишечного сока и поддерживает нормальную работу кишечника.



Ключевые слова: констипация Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрила применение плеканатида (plecanatide) для терапии взрослых пациентов. Лекарственное средство было зарегистрировано под торговым наименованием Труланс (Trulance), сообщается на сайте FDA Вместе с заявкой на одобрение препарата производитель плеканатида, компания Synergy Pharmaceuticals, направила в FDA результаты клинических исследований . Согласно собранным данным, на лечение новом препаратом ответили 21% пациентов, принимавших по 3 мг экспериментального ЛС, 19,5% - получавших по 6 мг плеканатида и 10,2% участников из плацебо-группы.Плеканатид является аналогом урогуанилина – пептида, играющего важную роль в регуляции функций кишечника. Пероральный препарат стимулирует секрецию кишечного сока и поддерживает нормальную работу кишечника.Ключевые слова: FDA









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