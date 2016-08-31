Бундестаг выступил за легализацию медицинской марихуаны

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Главная / Новости медицины и фармации
20.01.2017 16:09
Бундестаг выступил за легализацию медицинской марихуаныПарламент Германии поддержал законопроект о легализации применения каннабиса в медицинских целях пациентами с хроническими заболеваниями, информирует Reuters.
В документе говорится, что пациенты получат право получать лечение медицинской марихуаной только в крайних случаях: при хронических болях, не поддающихся коррекции другими методами терапии. Сушеные цветы конопли и конопляный экстракт будут отпускаться в аптеках по рецепту врача. Расходы на приобретение марихуаны в терапевтических целях будут покрываться медицинской страховкой.
В 2014 году в Германии суд разрешил людям, страдающим хроническими болями, самостоятельно выращивать марихуану «в терапевтических целях». На тот момент это право было предоставлено только трем пациентам, в дальнейшем разрешения должны были выдаваться после рассмотрения каждого конкретного случая.
Ключевые слова: Германия, медицинская марихуана
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