В декабре 2016 года импортеры лекарств в Россию установили абсолютный рекорд В последнем месяце 2016 года компании-импортеры лекарственных средств ввезли в Россию продукции на общую сумму 59,3 млрд рублей, установив тем самым абсолютный рекорд: ничего подобного не было за всю современную историю российского фармрынка. Об этом говорится в материале RNC Pharma, поступившем в распоряжение редакции Remedium.



Всего за прошедший год в Россию было ввезено готовых лекарств на сумму 493,1 млрд рублей (в ценах выпуска в свободное обращение). На поставки нерасфасованной продукции пришлось еще 100,2 млрд. Динамика к 2015 году по готовым формам зафиксирована на уровне 8,1% (при расчетах в рублях), нерасфасованная продукция растет быстрее: 17,1%. Натуральный объем поставок по готовым формам за год вырос всего на 0,5%.



За 2016 год существенно укрепилась роль рубля в качестве основной платежной валюты за поставки импортных лекарств (как по готовым формам, так и по in-bulk), в 2016 г. на расчеты в рублях приходилось 94,4% всех платежей, на 2,1% больше, чем годом ранее. При этом сократился объем платежей в евро.



Ключевые слова: импорт В последнем месяце 2016 года компании-импортеры лекарственных средств ввезли в Россию продукции на общую сумму 59,3 млрд рублей, установив тем самым абсолютный рекорд: ничего подобного не было за всю современную историю российского фармрынка. Об этом говорится в материале RNC Pharma, поступившем в распоряжение редакции Remedium.Всего за прошедший год в Россию было ввезено готовых лекарств на сумму 493,1 млрд рублей (в ценах выпуска в свободное обращение). На поставки нерасфасованной продукции пришлось еще 100,2 млрд. Динамика к 2015 году по готовым формам зафиксирована на уровне 8,1% (при расчетах в рублях), нерасфасованная продукция растет быстрее: 17,1%. Натуральный объем поставок по готовым формам за год вырос всего на 0,5%.За 2016 год существенно укрепилась роль рубля в качестве основной платежной валюты за поставки импортных лекарств (как по готовым формам, так и по in-bulk), в 2016 г. на расчеты в рублях приходилось 94,4% всех платежей, на 2,1% больше, чем годом ранее. При этом сократился объем платежей в евро.Ключевые слова: RNC Pharma









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