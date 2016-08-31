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 Главная / Новости медицины и фармации

20.01.2017 13:32

Минздрав не поддержал инициативу о продаже лекарств в супермаркетах

В Министерстве здравоохранения считают нецелесообразным подготовку законопроекта о продаже лекарственных препаратов в сетевых продуктовых магазинах. Это следует из письма директора департамента социального развития правительства Сергея Вельмяйкина первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Именно Шувалов в феврале 2016 года дал ведомству поручение разработать такой документ, пишет РБК.

В своем письме Минздрав ссылается на результаты голосования экспертного сообщества на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. Разработку законопроекта поддержали только 11 человек, против проголосовали 2488.

Более двух лет Шувалов выступает в поддержку продажи лекарств в супермаркетах. В 2014 году он дал первое поручение Минздраву и попросил ведомство подготовить список лекарств, которые могли бы продаваться в обычных магазинах. Министерство включило в перечень безрецептурные местные антисептики для лечения горла, спреи и капли против насморка, активированный уголь, противовирусные и противоаллергические кремы и мази. Этот список так и не был утвержден на законодательном уровне.

Фармацевтическое профсообщество не поддерживает инициативу первого вице-премьера. Аптечные ассоциации активно агитировали своих членов не голосовать в поддержку инициативы, рассказали РБК исполнительные директора организаций. Продажей лекарств должны заниматься фармацевтические работники, поскольку реализация медикаментов включает в себя консультацию по применению препарата и предупреждение о возможных негативных последствиях, уверена исполнительный директор НФП Елена Неволина.

Ключевые слова: Минздрав, продажа лекарств в супермаркетах


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