Fosun и Kite Pharma займутся внедрением технологии CAR-T в Китае

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Главная / Новости медицины и фармации
20.01.2017 12:06
Fosun и Kite Pharma займутся внедрением технологии CAR-T в КитаеШанхайская компания Fosun Pharmaceutical и американская Kite Pharma раскрыли планы по созданию совместного предприятия, целью которого станет исследование и продажа на рынке КНР иммунотерапевтических препаратов, созданных на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T). Об этом сообщает The Pharma Letter.
В первую очередь новое предприятие займется проведением клинических исследований и производством в Китае иммунотерапевтического препарата KTE-C19, предназначенного для лечения лимфомы Ходжкина. Планируется, что в рамках СП будут осуществляться поставки KTE-C19 на территории Китая, Гонконга и Макао.
Представленные в декабре 2016 года результаты клинических исследований KTE-C19 свидетельствуют о высокой эффективности препарата: 82% пациентов с поздней стадией острой лимфобластного лейкоза, прошедших терапию KTE-C19, достигли полной ремиссии.
В дальнейшем совместное предприятие будет отвечать за распространение на рынке КНР двух других препаратов Kite Pharma - KITE439 и KITE718, разработанных для лечения солидных опухолей.
По планам Fosun Pharmaceutical, деятельность нового предприятия поможет китайской компании в разработке собственных иммунотерапевтических препаратов на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T).
Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически измененные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки.
Ключевые слова: Fosun Pharmaceutical, Kite Pharma, совместное предприятие, CAR-T
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