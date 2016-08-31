Fosun и Kite Pharma займутся внедрением технологии CAR-T в Китае Шанхайская компания Fosun Pharmaceutical и американская Kite Pharma раскрыли планы по созданию совместного предприятия, целью которого станет исследование и продажа на рынке КНР иммунотерапевтических препаратов, созданных на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T). Об этом сообщает



В первую очередь новое предприятие займется проведением клинических исследований и производством в Китае иммунотерапевтического препарата KTE-C19, предназначенного для лечения лимфомы Ходжкина. Планируется, что в рамках СП будут осуществляться поставки KTE-C19 на территории Китая, Гонконга и Макао.



Представленные в декабре 2016 года



В дальнейшем совместное предприятие будет отвечать за распространение на рынке КНР двух других препаратов Kite Pharma - KITE439 и KITE718, разработанных для лечения солидных опухолей.



По планам Fosun Pharmaceutical, деятельность нового предприятия поможет китайской компании в разработке собственных иммунотерапевтических препаратов на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T).



Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически измененные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки.



Ключевые слова: Kite Pharma, совместное предприятие, CAR-T Шанхайская компания Fosun Pharmaceutical и американская Kite Pharma раскрыли планы по созданию совместного предприятия, целью которого станет исследование и продажа на рынке КНР иммунотерапевтических препаратов, созданных на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T). Об этом сообщает The Pharma Letter В первую очередь новое предприятие займется проведением клинических исследований и производством в Китае иммунотерапевтического препарата KTE-C19, предназначенного для лечения лимфомы Ходжкина. Планируется, что в рамках СП будут осуществляться поставки KTE-C19 на территории Китая, Гонконга и Макао.Представленные в декабре 2016 года результаты клинических исследований KTE-C19 свидетельствуют о высокой эффективности препарата: 82% пациентов с поздней стадией острой лимфобластного лейкоза, прошедших терапию KTE-C19, достигли полной ремиссии.В дальнейшем совместное предприятие будет отвечать за распространение на рынке КНР двух других препаратов Kite Pharma - KITE439 и KITE718, разработанных для лечения солидных опухолей.По планам Fosun Pharmaceutical, деятельность нового предприятия поможет китайской компании в разработке собственных иммунотерапевтических препаратов на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T).Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически измененные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки.Ключевые слова: Fosun Pharmaceutical









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