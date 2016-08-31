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 Главная / Новости медицины и фармации

20.01.2017 10:54

Роздравнадзор может заняться контрольными закупками лекарств

Министерство здравоохранения РФ приступило к разработке законопроекта, который разрешит проводить контрольные закупки лекарственных препаратов с целью оперативного выявления недоброкачественной продукции, информирует РИА Новости.

В Минздраве подчеркивают, что наделение Росздравнадзорая правом на совершение контрольных закупок даст возможность оперативно выявлять недоброкачественные, незарегистрированные и фальсифицированные лекарственные препараты и медицинские изделия.

По мнению разработчиков законопроекта, подобная мера поможет наиболее эффективно устанавливать случаи нарушения порядка розничной торговли лекарственными препаратами или нарушения медицинскими организациями правил предоставления платных медицинских услуг.
Предполагается, что документ может вступить в силу уже в июне 2017 года.

Ключевые слова: Росздравнадзор, законодательство, контрольные закупки, Минздрав


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