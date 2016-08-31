Роздравнадзор может заняться контрольными закупками лекарств Министерство здравоохранения РФ приступило к разработке законопроекта, который разрешит проводить контрольные закупки лекарственных препаратов с целью оперативного выявления недоброкачественной продукции, информирует



В Минздраве подчеркивают, что наделение Росздравнадзорая правом на совершение контрольных закупок даст возможность оперативно выявлять недоброкачественные, незарегистрированные и фальсифицированные лекарственные препараты и медицинские изделия.



По мнению разработчиков законопроекта, подобная мера поможет наиболее эффективно устанавливать случаи нарушения порядка розничной торговли лекарственными препаратами или нарушения медицинскими организациями правил предоставления платных медицинских услуг.

Предполагается, что документ может вступить в силу уже в июне 2017 года.



Ключевые слова: законодательство, контрольные закупки, Минздрав Министерство здравоохранения РФ приступило к разработке законопроекта, который разрешит проводить контрольные закупки лекарственных препаратов с целью оперативного выявления недоброкачественной продукции, информирует РИА Новости В Минздраве подчеркивают, что наделение Росздравнадзорая правом на совершение контрольных закупок даст возможность оперативно выявлять недоброкачественные, незарегистрированные и фальсифицированные лекарственные препараты и медицинские изделия.По мнению разработчиков законопроекта, подобная мера поможет наиболее эффективно устанавливать случаи нарушения порядка розничной торговли лекарственными препаратами или нарушения медицинскими организациями правил предоставления платных медицинских услуг.Предполагается, что документ может вступить в силу уже в июне 2017 года.Ключевые слова: Росздравнадзор









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Роздравнадзор может заняться контрольными закупками лекарств Минздрав разрабатывает законопроект, наделяющий Росздравнадзор правами на проведение контрольных закупок лекарственных препаратов. Предполагается, что документ может вступить в силу уже в июне 2017 года.

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