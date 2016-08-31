Комбинированный противодиабетический препарат компании Sanofi зарегистрирован в ЕС Контрольные органы Евросоюза выдали маркетинговое разрешение на комбинированный препарат для лечения диабета разработки компании Sanofi. Лекарственное средство появится на рынках 28 стран под торговым наименованием Suliqua, пишет



В состав нового противодиабетического средства вошли инсулин гларгин и ликсисенатид (lixisenatide). Sanofi планирует выпустить в продажу Suliqua уже во втором квартале 2017 года. В США лекарственное средство было зарегистрировано в ноябре 2016 года для лечения взрослых пациентов с диабетом 2 типа.



Ликсисенатид является селективным агонистом рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). На сегодняшний день ликсисенатид разрешен к применению в 60 странах, доступен в продаже в более 40 государствах, в том числе в России, странах ЕС, Японии, Бразилии, Мексике и Индии.



Ключевые слова: диабет Контрольные органы Евросоюза выдали маркетинговое разрешение на комбинированный препарат для лечения диабета разработки компании Sanofi. Лекарственное средство появится на рынках 28 стран под торговым наименованием Suliqua, пишет The Pharma Letter В состав нового противодиабетического средства вошли инсулин гларгин и ликсисенатид (lixisenatide). Sanofi планирует выпустить в продажу Suliqua уже во втором квартале 2017 года. В США лекарственное средство было зарегистрировано в ноябре 2016 года для лечения взрослых пациентов с диабетом 2 типа.Ликсисенатид является селективным агонистом рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). На сегодняшний день ликсисенатид разрешен к применению в 60 странах, доступен в продаже в более 40 государствах, в том числе в России, странах ЕС, Японии, Бразилии, Мексике и Индии.Ключевые слова: Sanofi









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Комбинированный противодиабетический препарат компании Sanofi зарегистрирован в ЕС

Во втором квартале 2017 года в 28 странах ЕС в продаже появится Suliqua – комбинированный препарат для лечения диабета разработки компании Sanofi. В состав нового противодиабетического средства вошли инсулин гларгин и ликсисенатид. Лекарственный препарат был также зарегистрирован в США в ноябре 2016 года.

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