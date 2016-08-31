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 Главная / Новости медицины и фармации

19.01.2017 17:09

Комбинированный противодиабетический препарат компании Sanofi зарегистрирован в ЕС

Контрольные органы Евросоюза выдали маркетинговое разрешение на комбинированный препарат для лечения диабета разработки компании Sanofi. Лекарственное средство появится на рынках 28 стран под торговым наименованием Suliqua, пишет The Pharma Letter.

В состав нового противодиабетического средства вошли инсулин гларгин и ликсисенатид (lixisenatide). Sanofi планирует выпустить в продажу Suliqua уже во втором квартале 2017 года. В США лекарственное средство было зарегистрировано в ноябре 2016 года для лечения взрослых пациентов с диабетом 2 типа.

Ликсисенатид является селективным агонистом рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). На сегодняшний день ликсисенатид разрешен к применению в 60 странах, доступен в продаже в более 40 государствах, в том числе в России, странах ЕС, Японии, Бразилии, Мексике и Индии.

Ключевые слова: Sanofi, диабет


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19.01.2017 17:09

Комбинированный противодиабетический препарат компании Sanofi зарегистрирован в ЕС

Во втором квартале 2017 года в 28 странах ЕС в продаже появится Suliqua – комбинированный препарат для лечения диабета разработки компании Sanofi. В состав нового противодиабетического средства вошли инсулин гларгин и ликсисенатид. Лекарственный препарат был также зарегистрирован в США в ноябре 2016 года.

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