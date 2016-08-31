Комбинированный противодиабетический препарат компании Sanofi зарегистрирован в ЕС

19.01.2017 17:09
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
19.01.2017 17:09
Комбинированный противодиабетический препарат компании Sanofi зарегистрирован в ЕСКонтрольные органы Евросоюза выдали маркетинговое разрешение на комбинированный препарат для лечения диабета разработки компании Sanofi. Лекарственное средство появится на рынках 28 стран под торговым наименованием Suliqua, пишет The Pharma Letter.
В состав нового противодиабетического средства вошли инсулин гларгин и ликсисенатид (lixisenatide). Sanofi планирует выпустить в продажу Suliqua уже во втором квартале 2017 года. В США лекарственное средство было зарегистрировано в ноябре 2016 года для лечения взрослых пациентов с диабетом 2 типа.
Ликсисенатид является селективным агонистом рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). На сегодняшний день ликсисенатид разрешен к применению в 60 странах, доступен в продаже в более 40 государствах, в том числе в России, странах ЕС, Японии, Бразилии, Мексике и Индии.
Ключевые слова: Sanofi, диабет
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.