Глобальная коалиция разработает вакцины против угрожающих человечеству инфекций В рамках экономического форума в Давосе стало известно об организации глобальной коалиции по разработке вакцин для борьбы с новыми инфекциями и препятствования их распространению, информирует



По задумке, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) должна стать глобальной страховкой против эпидемических и пандемических угроз. Предпосылкой для создания подобной коалиции стала неспособность мирового сообщества адекватно противостоять эпидемии лихорадки Эбола, вспыхнувшей в Западной Африке в 2014-2015 годах и унесшей жизни более 11,3 тыс. человек.



Первоначальные инвестиции в размере 460 млн долларов были внесены правительствами Германии, Японии и Норвегии, а также фондами Билла и Миранды Гейтс и Wellcome Trust. Всего организации необходимо собрать 1 млрд долларов, которые будут направлены на организацию работы коалиции в течение первых пяти лет. В первую очередь планируется разработка вакцин против MERS-CoV, лихорадки Ласса и вируса Нипах.



Ключевые слова: В рамках экономического форума в Давосе стало известно об организации глобальной коалиции по разработке вакцин для борьбы с новыми инфекциями и препятствования их распространению, информирует Reuters По задумке, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) должна стать глобальной страховкой против эпидемических и пандемических угроз. Предпосылкой для создания подобной коалиции стала неспособность мирового сообщества адекватно противостоять эпидемии лихорадки Эбола, вспыхнувшей в Западной Африке в 2014-2015 годах и унесшей жизни более 11,3 тыс. человек.Первоначальные инвестиции в размере 460 млн долларов были внесены правительствами Германии, Японии и Норвегии, а также фондами Билла и Миранды Гейтс и Wellcome Trust. Всего организации необходимо собрать 1 млрд долларов, которые будут направлены на организацию работы коалиции в течение первых пяти лет. В первую очередь планируется разработка вакцин против MERS-CoV, лихорадки Ласса и вируса Нипах.Ключевые слова: вакцины









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Глобальная коалиция разработает вакцины против угрожающих человечеству инфекций На экономическом форуме в Давосе было объявлено о создании глобальной коалиции по разработке вакцин для борьбы с новыми инфекциями. В первую очередь планируется создание вакцин против MERS-CoV, лихорадки Ласса и вируса Нипах.

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