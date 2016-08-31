ФАС проконтролирует соблюдение Минздравом прав фармкомпаний

19.01.2017 13:56
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
19.01.2017 13:56
ФАС проконтролирует соблюдение Минздравом прав фармкомпанийФедеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила фармкомпании сообщить о всех случаях несоблюдения Минздравом правил ведения реестра цен на лекарственные препараты.
В конце 2016 года ФАС России направила в Министерство здравоохранения Российской Федерации предупреждение о необходимости устранения признаков необоснованного препятствования осуществлению деятельности фармкомпаний.
В рамках исполнения предупреждения Минздрав должен восстановить права всех заявителей, которым было необоснованно отказано во внесении изменений в реестровые записи о ценах на препараты. Срок исполнения предупреждения продлен до 31 января 2017 года.
«В связи с этим в целях исполнения Минздравом России предупреждения и восстановления законности ФАС России просит фармацевтические компании, которые считают, что их права были нарушены в связи с отказами Минздрава России вносить изменения в реестровые записи о ценах на препараты по любым основаниям, предусмотренным пунктом 6(1) Правил ведения реестра цен на лекарства, в срок до 31 января 2017 года повторно направить свои заявления в Министерство здравоохранения России, а их копии - в Федеральную антимонопольную службу», - говорится в материале ФАС.
Ключевые слова: ФАС
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.