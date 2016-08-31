ФАС проконтролирует соблюдение Минздравом прав фармкомпаний Федеральная антимонопольная служба (ФАС)



В конце 2016 года ФАС России



В рамках исполнения предупреждения Минздрав должен восстановить права всех заявителей, которым было необоснованно отказано во внесении изменений в реестровые записи о ценах на препараты. Срок исполнения предупреждения продлен до 31 января 2017 года.



«В связи с этим в целях исполнения Минздравом России предупреждения и восстановления законности ФАС России просит фармацевтические компании, которые считают, что их права были нарушены в связи с отказами Минздрава России вносить изменения в реестровые записи о ценах на препараты по любым основаниям, предусмотренным пунктом 6(1) Правил ведения реестра цен на лекарства, в срок до 31 января 2017 года повторно направить свои заявления в Министерство здравоохранения России, а их копии - в Федеральную антимонопольную службу», - говорится в материале ФАС.



Ключевые слова: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила фармкомпании сообщить о всех случаях несоблюдения Минздравом правил ведения реестра цен на лекарственные препараты.В конце 2016 года ФАС России направила в Министерство здравоохранения Российской Федерации предупреждение о необходимости устранения признаков необоснованного препятствования осуществлению деятельности фармкомпаний.В рамках исполнения предупреждения Минздрав должен восстановить права всех заявителей, которым было необоснованно отказано во внесении изменений в реестровые записи о ценах на препараты. Срок исполнения предупреждения продлен до 31 января 2017 года.«В связи с этим в целях исполнения Минздравом России предупреждения и восстановления законности ФАС России просит фармацевтические компании, которые считают, что их права были нарушены в связи с отказами Минздрава России вносить изменения в реестровые записи о ценах на препараты по любым основаниям, предусмотренным пунктом 6(1) Правил ведения реестра цен на лекарства, в срок до 31 января 2017 года повторно направить свои заявления в Министерство здравоохранения России, а их копии - в Федеральную антимонопольную службу», - говорится в материале ФАС.Ключевые слова: ФАС









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ФАС проконтролирует соблюдение Минздравом прав фармкомпаний

ФАС обратилась к фармкомпаниям, которые считают, что их права были нарушены в связи с отказами Минздрава России вносить изменения в реестровые записи о ценах на препараты, повторно направить свои заявления в министерство здравоохранения, а их копии – ФАС.

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