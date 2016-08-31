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 Главная / Новости медицины и фармации

19.01.2017 12:41

Eli Lilly покупает разработчика препарата для лечения мигрени

Американская фармкомпания Eli Lilly заплатит около 960 млн долларов за CoLucid Pharmaceuticals – разработчика перспективного метода лечения мигрени. Об этом сообщает Reuters.

В рамках достигнутого соглашения, Eli Lilly выплатит держателям ценных бумаг CoLucid по 46,5 долларов за акцию, что на 33% больше биржевой стоимости.

В 2005 году Eli Lilly лицензировала права на ласмидитан (lasmiditan), созданный CoLucid как средство против мигрени. В настоящее время препарат находится на последнем этапе клинических исследований.

Ожидается, что результаты последних КИ ласмидитана будут представлены во второй половине 2017 года. Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о безопасности препарата. В случае регистрации ЛС, его продажи превысят 700 млн долларов в год.

Ключевые слова: Eli Lilly, CoLucid


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