Eli Lilly покупает разработчика препарата для лечения мигрени Американская фармкомпания Eli Lilly заплатит около 960 млн долларов за CoLucid Pharmaceuticals – разработчика перспективного метода лечения мигрени. Об этом сообщает



В рамках достигнутого соглашения, Eli Lilly выплатит держателям ценных бумаг CoLucid по 46,5 долларов за акцию, что на 33% больше биржевой стоимости.



В 2005 году Eli Lilly лицензировала права на ласмидитан (lasmiditan), созданный CoLucid как средство против мигрени. В настоящее время препарат находится на последнем этапе клинических исследований.



Ожидается, что результаты последних КИ ласмидитана будут представлены во второй половине 2017 года. Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о безопасности препарата. В случае регистрации ЛС, его продажи превысят 700 млн долларов в год.



Ключевые слова: CoLucid Американская фармкомпания Eli Lilly заплатит около 960 млн долларов за CoLucid Pharmaceuticals – разработчика перспективного метода лечения мигрени. Об этом сообщает Reuters В рамках достигнутого соглашения, Eli Lilly выплатит держателям ценных бумаг CoLucid по 46,5 долларов за акцию, что на 33% больше биржевой стоимости.В 2005 году Eli Lilly лицензировала права на ласмидитан (lasmiditan), созданный CoLucid как средство против мигрени. В настоящее время препарат находится на последнем этапе клинических исследований.Ожидается, что результаты последних КИ ласмидитана будут представлены во второй половине 2017 года. Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о безопасности препарата. В случае регистрации ЛС, его продажи превысят 700 млн долларов в год.Ключевые слова: Eli Lilly









Последние новости



Eli Lilly покупает разработчика препарата для лечения мигрени За активы компании CoLucid Pharmaceuticals, разработавшей перспективный препарат для лечения мигрени ласмидитан, Eli Lilly выплатит около 960 млн долларов.

FDA составила рекомендации по раскрытию дополнительных данных фармкомпаниями Американский регуляторный орган опубликовал проект рекомендаций по составлению фармкомпаниями рекламных материалов и предоставлению дополнительных данных о лекарственных средствах, не включенных в инструкцию по пользованию.

Следственный комитет проверит все случаи нападения на медиков

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в регионах всех случаев, по которым не было проведено соответствующих процессуальных проверок, и при наличии законных оснований незамедлительно возбудить уголовные дела.

В Москве создана система назначения анализов в электронном виде В первом квартале этого года в нескольких городских поликлиниках начнется пилотный проект, в ходе которого врачи через электронную систему назначений получат доступ к единому справочнику лабораторных исследований.