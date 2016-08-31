FDA составила рекомендации по раскрытию дополнительных данных фармкомпаниями

19.01.2017 11:26
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
19.01.2017 11:26
FDA составила рекомендации по раскрытию дополнительных данных фармкомпаниямиАдминистрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) представила проекты рекомендаций по составлению фармкомпаниями рекламных материалов и предоставлению дополнительных данных о лекарственных средствах, не включенных в инструкцию по пользованию. Документы будут доступны для общественного обсуждения в течение трех месяцев, после чего FDA опубликует итоговый вариант рекомендаций.
Обычно FDA определяет, какая информация должна содержаться на этикетках и в инструкциях по применению медикаментов и медицинских изделий. Тем не менее часто фармкомпании хотят довести до потребителя дополнительную информацию, которая не была включена в инструкцию по применению, но имеет важное значение для корректного использования продукта.
Одна из новых рекомендаций FDA касается раскрытия компаниями медицинской экономической информации, а также предоставление инвесторам данных об экспериментальных препаратах и медизделиях. Во втором документе американский регулятор сформулировал свое видение публикации дополнительных данных об уже зарегистрированных продуктах.
Ключевые слова: FDA, США
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.