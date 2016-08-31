FDA составила рекомендации по раскрытию дополнительных данных фармкомпаниями Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA)



Обычно FDA определяет, какая информация должна содержаться на этикетках и в инструкциях по применению медикаментов и медицинских изделий. Тем не менее часто фармкомпании хотят довести до потребителя дополнительную информацию, которая не была включена в инструкцию по применению, но имеет важное значение для корректного использования продукта.



Одна из новых рекомендаций FDA касается раскрытия компаниями медицинской экономической информации, а также предоставление инвесторам данных об экспериментальных препаратах и медизделиях. Во втором документе американский регулятор сформулировал свое видение публикации дополнительных данных об уже зарегистрированных продуктах.



Ключевые слова: США Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) представила проекты рекомендаций по составлению фармкомпаниями рекламных материалов и предоставлению дополнительных данных о лекарственных средствах, не включенных в инструкцию по пользованию. Документы будут доступны для общественного обсуждения в течение трех месяцев, после чего FDA опубликует итоговый вариант рекомендаций.Обычно FDA определяет, какая информация должна содержаться на этикетках и в инструкциях по применению медикаментов и медицинских изделий. Тем не менее часто фармкомпании хотят довести до потребителя дополнительную информацию, которая не была включена в инструкцию по применению, но имеет важное значение для корректного использования продукта.Одна из новых рекомендаций FDA касается раскрытия компаниями медицинской экономической информации, а также предоставление инвесторам данных об экспериментальных препаратах и медизделиях. Во втором документе американский регулятор сформулировал свое видение публикации дополнительных данных об уже зарегистрированных продуктах.Ключевые слова: FDA









Последние новости



FDA составила рекомендации по раскрытию дополнительных данных фармкомпаниями Американский регуляторный орган опубликовал проект рекомендаций по составлению фармкомпаниями рекламных материалов и предоставлению дополнительных данных о лекарственных средствах, не включенных в инструкцию по пользованию.

Следственный комитет проверит все случаи нападения на медиков

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в регионах всех случаев, по которым не было проведено соответствующих процессуальных проверок, и при наличии законных оснований незамедлительно возбудить уголовные дела.

В Москве создана система назначения анализов в электронном виде В первом квартале этого года в нескольких городских поликлиниках начнется пилотный проект, в ходе которого врачи через электронную систему назначений получат доступ к единому справочнику лабораторных исследований.

Доказана эффективность противогликемического препарата, предназначенного для приема один раз в неделю Эффективность экспериментального омариглиптина оказалась идентична эффективности ситаглиптина. Разница в том, что омариглиптин предназначен для приема один раз в неделю, а ситаглиптин необходимо вводить ежедневно.