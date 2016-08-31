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 Главная / Новости медицины и фармации

19.01.2017 10:34

Следственный комитет проверит все случаи нападения на медиков

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать ситуацию вокруг участившихся нападений на врачей и защитить права медиков. Об этом сообщила РИА Новости и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных проверить все случаи, по которым не было проведено соответствующих процессуальных проверок, и при наличии законных оснований незамедлительно возбудить уголовные дела. Следственный комитет намерен защищать права тех, кто, несмотря ни на что, отправляется на помощь и спасает жизни людей», — заявила Петренко.

Она отметила, что в большинстве случаев нападения на медработников могут стоить жизни тем, к кому они едут на помощь. По ее словам, подобные факты должны получать жесткую юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков необходимо расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Ключевые слова: Следственный комитет


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