В Москве создана система назначения результатов анализов в электронном виде В первом квартале 2017 года московские врачи получат доступ к единому справочнику лабораторных исследований (ЕСЛИ), который содержит информацию о необходимости проведения лабораторных исследований в тех или иных случаях. Также в ближайшие 2 года ЕСЛИ станет базой, позволяющей назначать и получать результаты анализов в электронном виде. Об этом говорится в сообщении ЕМИАС, поступившем в редакцию Remedium.



Департамент здравоохранения и департамент информационных технологий города Москвы собрали в единый сервис справочную информацию по более 2,7 тыс. лабораторных исследований и 4,6 тыс. тестов. Речь идет о 12 видах исследований: клинических, биохимических, иммунологических, микробиологических, генетических и других. Теперь все лаборатории в городе работают по единой методике, программное обеспечение интегрировано с ЕМИАС.



В первом квартале этого года в нескольких городских поликлиниках начнется пилотный проект, в ходе которого врачи через электронную систему назначений получат доступ к единому справочнику лабораторных исследований. Так, врач может ввести в систему предполагаемый диагноз, и справочник выдаст ему списки рекомендуемых исследований и тестов, а также обязательных анализов, которые предусмотрены московским стандартом поликлиники для конкретного диагноза. Если несколько врачей назначили одни и те же анализы, система подскажет, что проводить их нужно только один раз. При этом для пациента можно распечатать памятку о подготовке к исследованию.



До конца года все медики амбулаторно-поликлинического звена получат доступ к единому справочнику лабораторных исследований с подсказками. Также до конца года планируется завершить работу по переводу в электронный вид наиболее распространенных анализов — венозной крови, мочи, кала. После этого список пополнят микробиологические, гистологические и другие исследования.



Система позволит значительно ускорить выдачу результатов исследований. Заявка на них поступает от врача поликлиники сразу в информационную систему централизованной лаборатории, проба пациента определяется с помощью индивидуального уникального штрихкода. Результат исследования в режиме онлайн появляется в компьютере врача, его назначившего.



Ключевые слова: ЕМИАС, ЕСЛИ В первом квартале 2017 года московские врачи получат доступ к единому справочнику лабораторных исследований (ЕСЛИ), который содержит информацию о необходимости проведения лабораторных исследований в тех или иных случаях. Также в ближайшие 2 года ЕСЛИ станет базой, позволяющей назначать и получать результаты анализов в электронном виде. Об этом говорится в сообщении ЕМИАС, поступившем в редакцию Remedium.Департамент здравоохранения и департамент информационных технологий города Москвы собрали в единый сервис справочную информацию по более 2,7 тыс. лабораторных исследований и 4,6 тыс. тестов. Речь идет о 12 видах исследований: клинических, биохимических, иммунологических, микробиологических, генетических и других. Теперь все лаборатории в городе работают по единой методике, программное обеспечение интегрировано с ЕМИАС.В первом квартале этого года в нескольких городских поликлиниках начнется пилотный проект, в ходе которого врачи через электронную систему назначений получат доступ к единому справочнику лабораторных исследований. Так, врач может ввести в систему предполагаемый диагноз, и справочник выдаст ему списки рекомендуемых исследований и тестов, а также обязательных анализов, которые предусмотрены московским стандартом поликлиники для конкретного диагноза. Если несколько врачей назначили одни и те же анализы, система подскажет, что проводить их нужно только один раз. При этом для пациента можно распечатать памятку о подготовке к исследованию.До конца года все медики амбулаторно-поликлинического звена получат доступ к единому справочнику лабораторных исследований с подсказками. Также до конца года планируется завершить работу по переводу в электронный вид наиболее распространенных анализов — венозной крови, мочи, кала. После этого список пополнят микробиологические, гистологические и другие исследования.Система позволит значительно ускорить выдачу результатов исследований. Заявка на них поступает от врача поликлиники сразу в информационную систему централизованной лаборатории, проба пациента определяется с помощью индивидуального уникального штрихкода. Результат исследования в режиме онлайн появляется в компьютере врача, его назначившего.Ключевые слова: Москва









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В Москве создана система назначения результатов анализов в электронном виде В первом квартале этого года в нескольких городских поликлиниках начнется пилотный проект, в ходе которого врачи через электронную систему назначений получат доступ к единому справочнику лабораторных исследований.

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