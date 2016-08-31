Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

18.01.2017 16:36

Показана противогликемического препарата, предназначенного для приема один раз в неделю

В снижении уровня глюкоза у пациентов с диабетом 2 типа экспериментальный препарат омариглиптина (omarigliptin), предназначенного для применения один раз в неделю оказался также эффективен как ситаглиптин (вводится один раз в сутки). Об этом свидетельсвуют результаты исследования, опубликованные в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism.

Для участия в сравнительном исследовании отбирались пациенты с диабетом 2 типа, не ответившие на терапию метформином. В зависимости от группы участники получали 25 мг омариглиптина один раз в неделю (322 человека) или 100 мг ситаглиптина один раз в день (320 человек). Эффективность терапии оценивалась по снижению уровня HbA1c через 24 недели терапии.

Согласно собранным данным, в обеих группа уровень HbA1c снизился на 0,43 – 0,47% . Авторы работы констатировали, что оба препарата обладают схожей эффективностью в контроле уровня глюкозы. И омариглиптин, и ситаглиптин хорошо переносились пациентами.

Омариглиптин является пероральным ингибитором дипептидилпептидазы-4 пролонгированного действия. Лекарственное средство разрабатывается компанией MSD, в настоящее время омариглиптин одобрен только на территории Японии (с 28 сентября 2015 года).

Ключевые слова: диабет


Последние новости

18.01.2017 17:28

В Москве создана система назначения результатов анализов в электронном виде

В первом квартале этого года в нескольких городских поликлиниках начнется пилотный проект, в ходе которого врачи через электронную систему назначений получат доступ к единому справочнику лабораторных исследований.

18.01.2017 16:36

Показана противогликемического препарата, предназначенного для приема один раз в неделю

Эффективность экспериментального омариглиптина оказалась идентичности эффективности ситаглиптина. Разница в том, что омариглиптин предназначен для приема один раз в неделю, а ситаглиптин необходимо вводит ежедневно.

18.01.2017 14:46

Biogen заплатит Forward Pharma 1,25 млрд долларов за права на интеллектуальную собственность

В стремлении разрешить патентный спор по препарату для лечения рассеянного склероза, компания Biogen заявила о готовности выплатить 1,25 млрд долларов компании Forward Pharma.

18.01.2017 14:00

Фаркомпании помогут бедным странам в борьбе с неинфекционными заболеваниями

В рамках экономического форума в Давосе 22 фармкомпании договорились направить 50 млн долларов на борьбу с неинфекционными заболеваниями в бедных странах. До настоящего времени все усилия международного сообщества были направлены на борьбу с ВИЧ и малярией.

18.01.2017 13:09

Препарат на основе антител снизил виремию у ВИЧ-инфицированных пациентов

10-1074 является новым ВИЧ-нейтрализующим антителом, разрабатываемым группой исследователей из США и Германии.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks