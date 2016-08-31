Показана противогликемического препарата, предназначенного для приема один раз в неделю В снижении уровня глюкоза у пациентов с диабетом 2 типа экспериментальный препарат омариглиптина (omarigliptin), предназначенного для применения один раз в неделю оказался также эффективен как ситаглиптин (вводится один раз в сутки). Об этом свидетельсвуют результаты исследования, опубликованные в журнале



Для участия в сравнительном исследовании отбирались пациенты с диабетом 2 типа, не ответившие на терапию метформином. В зависимости от группы участники получали 25 мг омариглиптина один раз в неделю (322 человека) или 100 мг ситаглиптина один раз в день (320 человек). Эффективность терапии оценивалась по снижению уровня HbA1c через 24 недели терапии.



Согласно собранным данным, в обеих группа уровень HbA1c снизился на 0,43 – 0,47% . Авторы работы констатировали, что оба препарата обладают схожей эффективностью в контроле уровня глюкозы. И омариглиптин, и ситаглиптин хорошо переносились пациентами.



Омариглиптин является пероральным ингибитором дипептидилпептидазы-4 пролонгированного действия. Лекарственное средство разрабатывается компанией MSD, в настоящее время омариглиптин одобрен только на территории Японии (с 28 сентября 2015 года).



Ключевые слова: В снижении уровня глюкоза у пациентов с диабетом 2 типа экспериментальный препарат омариглиптина (omarigliptin), предназначенного для применения один раз в неделю оказался также эффективен как ситаглиптин (вводится один раз в сутки). Об этом свидетельсвуют результаты исследования, опубликованные в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism Для участия в сравнительном исследовании отбирались пациенты с диабетом 2 типа, не ответившие на терапию метформином. В зависимости от группы участники получали 25 мг омариглиптина один раз в неделю (322 человека) или 100 мг ситаглиптина один раз в день (320 человек). Эффективность терапии оценивалась по снижению уровня HbA1c через 24 недели терапии.Согласно собранным данным, в обеих группа уровень HbA1c снизился на 0,43 – 0,47% . Авторы работы констатировали, что оба препарата обладают схожей эффективностью в контроле уровня глюкозы. И омариглиптин, и ситаглиптин хорошо переносились пациентами.Омариглиптин является пероральным ингибитором дипептидилпептидазы-4 пролонгированного действия. Лекарственное средство разрабатывается компанией MSD, в настоящее время омариглиптин одобрен только на территории Японии (с 28 сентября 2015 года).Ключевые слова: диабет









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