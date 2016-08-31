Biogen заплатит Forward Pharma 1,25 млрд долларов за права на интеллектуальную собственность

В стремлении разрешить патентный спор по препарату для лечения рассеянного склероза, компания Biogen заявила о готовности выплатить 1,25 млрд долларов компании Forward Pharma.

В рамках экономического форума в Давосе 22 фармкомпании договорились направить 50 млн долларов на борьбу с неинфекционными заболеваниями в бедных странах. До настоящего времени все усилия международного сообщества были направлены на борьбу с ВИЧ и малярией.