Biogen заплатит Forward Pharma 1,25 млрд долларов за права на интеллектуальную собственность

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Главная / Новости медицины и фармации
18.01.2017 14:46
Biogen заплатит Forward Pharma 1,25 млрд долларов за права на интеллектуальную собственностьBiogen заявила о готовности выплатить 1,25 млрд долларов компании Forward Pharma за лицензирование всей ее интеллектуальной собственности. Данный шаг поможет Biogen защититься от патентных притязаний Forward Pharma на препарат для лечения рассеянного склероза Текфидера (Tecfidera), сообщает Reuters.
Biogen и Forward Pharma ведут судебное разбирательство из-за патента на диметилфумарат – действующее вещество препарата Текфидера, продажи которого составили около 4 млрд долларов в 2016 году.
Хотя в результате сделки принадлежащая Forward часть патента перейдет во владение Biogen, судебное дело в США и ЕС пока не закрыто. Если победа останется за Forward, то Biogen будет вынуждена выплачивать 10% роялти с продаж за период 2021-2028 гг. и 20% - начиная с 2029 года.
Ключевые слова: Biogen, Forward Pharma, судебные разбирательства
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