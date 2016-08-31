В белгородской больнице открывается комната для снижения предоперационного стресса у детей

ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» города Белгорода совместно с глобальной биофармацевтической компанией AbbVie открывают специальную комнату для детей, ожидающих операции: в ней маленькие пациенты смогут отвлечься от переживаний и преодолеть предоперационный стресс. Проект реализуется в рамках всероссийской инициативы компании AbbVie «Комната маленьких мечтателей».



С момента старта инициативы «Комната маленьких мечтателей» в 2013 году AbbVie открыла уже пять подобных комнат в ведущих клиниках страны. В ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» города Белгорода «Комната маленьких мечтателей» расположена в операционном блоке главного корпуса медицинской организации. Комната декорирована и оборудована таким образом, чтобы помочь детям, ожидающим хирургического вмешательства, преодолеть стресс, – при профессиональной поддержке врачей, среднего медицинского персонала и родителей.



«Персонал нашей больницы каждый день прикладывает максимальные усилия для сохранения и улучшения состояния здоровья подрастающего поколения. Изучая накопленный опыт и новые подходы, мы стремимся находить наиболее эффективные способы решения проблем, с которыми сталкиваются наши пациенты. Новая предоперационная комната, созданная по инициативе нашего партнера AbbVie, – это не просто специально оборудованное помещение для детей, ожидающих плановые операции. Благодаря созданной атмосфере, работе высококвалифицированных врачей, медицинского персонала и вниманию родителей уровень тревожности у детей до хирургической процедуры будет снижаться, что поможет улучшить ее исход и ускорить постоперационное восстановление», – отмечает Роман Викторович Проценко, главный врач ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница».



Во врачебной терминологии «предоперационный стресс» – это медицинское состояние с измеряемыми физическими параметрами, такими как повышение частоты сердечных сокращений или повышение артериального давления, которое испытывают пациенты до операции. Нормализация данных показателей имеет ключевое значение для благополучного исхода операции и реабилитации пациентов.



Согласно исследованию, проведенному Z. Kain и соавт. , у 40-55% детей, которым проводились плановые операции, были выявлены признаки послеоперационных адаптационных нарушений, таких как ночные кошмары, страх разлуки с близкими и боязнь врачей. У 19% детей эти проявления сохранялись на протяжении 6 месяцев после операции, а у 6% – в течение одного года.



«Продолжая всероссийскую инициативу «Комнату маленьких мечтателей», мы стремимся внести значительный вклад в улучшение стандартов оказания медицинской и психологической помощи детям. Мы благодарны ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» города Белгорода за поддержку этого проекта и созданной для маленьких пациентов возможности для преодоления предоперационного стресса», – говорит Анна Самохвалова, директор по связям с общественностью AbbVie в России, Украине и СНГ.