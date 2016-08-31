Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

18.01.2017 14:00

Фаркомпании помогут бедным странам в борьбе с неинфекционными заболеваниями

Крупнейшие международные фармпроизводители в течение трех лет направят 50 млн долларов на борьбу с раком и другими онкологическими заболеваниями в бедных странах. В рамках Всемирного экономического форума в Давосе о помощи развивающимся странам договорились 22 компании, в том числе Pfizer, Merck, Novartis, Roche, Sanofi и GlaxoSmithKline, пишет Reuters.

До настоящего времени все усилия международного сообщества были направлены на борьбу с ВИЧ, малярией и другими инфекционными заболеваниями. Сегодня ситуация постепенно меняется, развивается урбанизация населения, а следовательно все чаще неинфекционные заболевания становятся причиной смерти.

Из-за смены образа жизни среди населения бедных стран повышается частота развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней легких. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 70% летальных исходов во всем мире происходит из-за неинфекционных заболеваний, причем три четверти из них приходится на страны с низким и средним уровнем дохода.

Ключевые слова: неинфекционные заболевания, бедные страны


Последние новости

18.01.2017 14:00

Фаркомпании помогут бедным странам в борьбе с неинфекционными заболеваниями

В рамках экономического форума в Давосе 22 фармкомпании договорились направить 50 млн долларов на борьбу с неинфекционными заболеваниями в бедных странах. До настоящего времени все усилия международного сообщества были направлены на борьбу с ВИЧ и малярией.

18.01.2017 13:09

Препарат на основе антител снизил виремию у ВИЧ-инфицированных пациентов

10-1074 является новым ВИЧ-нейтрализующим антителом, разрабатываемым группой исследователей из США и Германии.

18.01.2017 11:11

Регорафениб успешно прошел КИ среди пациентов с гепатоклеточной карциномой

Как свидетельствуют результаты исследований, регорафениб (компания Bayer) повышает общую выживаемость среди пациентов с прогрессирующей гепатоклеточной карциномы.

17.01.2017 17:29

Препарат для лечения нарколепсии оказался эффективен в терапии депрессии

Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, показало, что применение модафинила улучшает показатели эпизодической и рабочей памяти у пациентов, проходящих терапию клинической депрессии.

17.01.2017 16:12

Антиретровирусная терапия возможно повышает риск заражения сифилисом

Распространение сифилиса среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин, инфицированных ВИЧ-1, ученые объяснили воздействием антиретровирусной терапии на восприимчивость организма к его возбудителю – бактерии Treponema pallidum. Ученые подчеркивают необходимость дальнейшего изучения потенциальной связи антиретровирусной терапии и восприимчивости организма к Treponema pallidum.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks