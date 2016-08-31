Фаркомпании помогут бедным странам в борьбе с неинфекционными заболеваниями

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Главная / Новости медицины и фармации
18.01.2017 14:00
Фаркомпании помогут бедным странам в борьбе с неинфекционными заболеваниямиКрупнейшие международные фармпроизводители в течение трех лет направят 50 млн долларов на борьбу с раком и другими онкологическими заболеваниями в бедных странах. В рамках Всемирного экономического форума в Давосе о помощи развивающимся странам договорились 22 компании, в том числе Pfizer, Merck, Novartis, Roche, Sanofi и GlaxoSmithKline, пишет Reuters.
До настоящего времени все усилия международного сообщества были направлены на борьбу с ВИЧ, малярией и другими инфекционными заболеваниями. Сегодня ситуация постепенно меняется, развивается урбанизация населения, а следовательно все чаще неинфекционные заболевания становятся причиной смерти.
Из-за смены образа жизни среди населения бедных стран повышается частота развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней легких. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 70% летальных исходов во всем мире происходит из-за неинфекционных заболеваний, причем три четверти из них приходится на страны с низким и средним уровнем дохода.
Ключевые слова: неинфекционные заболевания, бедные страны
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