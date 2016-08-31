Препарат на основе антител снизил виремию у ВИЧ-инфицированных пациентов

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Главная / Новости медицины и фармации
18.01.2017 13:09
Препарат на основе антител снизил виремию у ВИЧ-инфицированных пациентовГруппа исследователей из США и Германии успешно провели первые клинические исследования препарата на основе нейтрализующих антител среди ВИЧ-положительных пациентов. Результаты испытаний опубликованы в Nature Medicine.
Экспериментальное средство 10-1074 было внутривенно введено 33 пациентам, 13 из которых были ВИЧ-инфицированы. Авторы сообщают, что ВИЧ-инфицированным участникам препарат вводился из расчета 30 мг/кг.
По данным исследователей, 11 ВИЧ-инфицированных пациентов ответили на введение нейтрализующих антител: среди них наблюдалось быстрое снижение виремии до 1,52 log10 копий/мл. В целом 10-1074 хорошо переносился участниками клинических исследований.
10-1074 является новым ВИЧ-нейтрализующим антителом, специфичным поверхностному белку вируса. Антитела, обладающие высокой эффективностью против ВИЧ, были идентифицированы относительно недавно у ВИЧ-инфицированных пациентов, чья иммунная система внезапно проявила повышенную активность при нейтрализации ВИЧ.
В апреле 2016 года Национальные институты здравоохранения США (NIH) запустили клинические исследования другого экспериментального антитела - VRC01, итоги КИ будут представлены в 2022 году. Результаты лабораторных исследований показали, что антитела VRC01 способны предотвращать внедрение в человеческие клетки 90% штаммов ВИЧ.
Ключевые слова: ВИЧ, нейтрализующие антитела
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