Регорафениб успешно прошел КИ среди пациентов с гепатоклеточной карциномой В журнале The Lancet опубликованы убедительные результаты клинических исследований регорафениба (regorafenib) в терапии прогрессирующей гепатоклеточной карциномы. Применение лекарственного средства, разработанного Bayer, повышало показатели выживаемости пациентов с поздними стадиями развития заболевания, пишет



В клинических исследованиях приняли участие 573 пациента, ранее прошедшие терапию сорафенибом (sorafenib). Из них 194 человека вошли в плацебо-группу. Согласно собранным данным, на фоне регорафениба общая выживаемость составила 10,6 месяца, тогда как в плацебо-группе этот показатель не превысил 7,8 месяца. Авторы КИ отметили, что у двух пациентов опухоль сократилась до неопределяемого уровня.



В настоящее время для пациентов с прогрессирующей гепатоклеточной карциномой после терапии сорафенибом нет терапевтических возможностей: в случае регистрации регорафениба появится препарат третьей линии. Регорафениб в настоящее время одобрен в США для терапии метастатического колоректального рака и гастроинтестинальных стромальных опухолей.



Ключевые слова: онкология В журнале The Lancet опубликованы убедительные результаты клинических исследований регорафениба (regorafenib) в терапии прогрессирующей гепатоклеточной карциномы. Применение лекарственного средства, разработанного Bayer, повышало показатели выживаемости пациентов с поздними стадиями развития заболевания, пишет MedicalXpress В клинических исследованиях приняли участие 573 пациента, ранее прошедшие терапию сорафенибом (sorafenib). Из них 194 человека вошли в плацебо-группу. Согласно собранным данным, на фоне регорафениба общая выживаемость составила 10,6 месяца, тогда как в плацебо-группе этот показатель не превысил 7,8 месяца. Авторы КИ отметили, что у двух пациентов опухоль сократилась до неопределяемого уровня.В настоящее время для пациентов с прогрессирующей гепатоклеточной карциномой после терапии сорафенибом нет терапевтических возможностей: в случае регистрации регорафениба появится препарат третьей линии. Регорафениб в настоящее время одобрен в США для терапии метастатического колоректального рака и гастроинтестинальных стромальных опухолей.Ключевые слова: клинические исследования









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Регорафениб успешно прошел КИ среди пациентов с гепатоклеточной карциномой Как свидетельствуют результаты исследований, регорафениб (компания Bayer) повышает общую выживаемость среди пациентов с прогрессирующей гепатоклеточной карциномы.

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