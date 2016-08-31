Регорафениб успешно прошел КИ среди пациентов с гепатоклеточной карциномой

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Главная / Новости медицины и фармации
18.01.2017 11:11
Регорафениб успешно прошел КИ среди пациентов с гепатоклеточной карциномойВ журнале The Lancet опубликованы убедительные результаты клинических исследований регорафениба (regorafenib) в терапии прогрессирующей гепатоклеточной карциномы. Применение лекарственного средства, разработанного Bayer, повышало показатели выживаемости пациентов с поздними стадиями развития заболевания, пишет MedicalXpress.
В клинических исследованиях приняли участие 573 пациента, ранее прошедшие терапию сорафенибом (sorafenib). Из них 194 человека вошли в плацебо-группу. Согласно собранным данным, на фоне регорафениба общая выживаемость составила 10,6 месяца, тогда как в плацебо-группе этот показатель не превысил 7,8 месяца. Авторы КИ отметили, что у двух пациентов опухоль сократилась до неопределяемого уровня.
В настоящее время для пациентов с прогрессирующей гепатоклеточной карциномой после терапии сорафенибом нет терапевтических возможностей: в случае регистрации регорафениба появится препарат третьей линии. Регорафениб в настоящее время одобрен в США для терапии метастатического колоректального рака и гастроинтестинальных стромальных опухолей.
Ключевые слова: клинические исследования, онкология
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