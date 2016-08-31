«Валента» запустила пять наблюдательных программ в области гастроэнтерологии
В январе 2017 года стартуют 5 наблюдательных программ по изучению опыта применения лекарственных препаратов компании «Валента» в амбулаторной и стационарной практике врача-гастроэнтеролога.
Информационными партнерами выступили Российская гастроэнтерологическая ассоциация (РГА) и Российское общество по изучению Печени (РОПИП).
Все наблюдательные программы получили одобрение Локального Комитета по этике Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова или Независимого междисциплинарного Комитета по этической экспертизе клинических исследований.
Наблюдательная программа «EXIT» по изучению опыта применения препарата Экспортал® (лактитол) в повседневной практике врача стационарного и амбулаторного звена при лечении печеночной энцефалопатии у пациентов с циррозом печени
Наблюдательная программа «TREND» по изучению опыта применения препарата Тримедат® (тримебутина малеат) в повседневной практике врача стационарного и амбулаторного звена при лечении пациентов с функциональной диспепсией.
Наблюдательная программа «TRIBUNE» по изучению опыта применения препарата Тримедат® (тримебутина малеат) в повседневной практике врача амбулаторного и стационарного звена при лечении пациентов с функциональными заболеваниями желчного пузыря и желчевыводящих путей.
Наблюдательная программа «TERRA» по изучению практики назначения препарата Тералиджен® у пациентов с синдромом раздраженного кишечника.
Наблюдательная программа «OsmоAid» по изучению амбулаторной практики применения осмотических слабительных лекарственных средств у взрослых пациентов с хроническим запором.
Всего в наблюдательные программы планируется включить более 500 пациентов.
В 2017 году ожидается представление результатов наблюдательных программ на основных научных мероприятиях для гастроэнтерологов и терапевтов, а также серия публикаций в рецензируемых научных журналах.
Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, показало, что применение модафинила улучшает показатели эпизодической и рабочей памяти у пациентов, проходящих терапию клинической депрессии.
Распространение сифилиса среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин, инфицированных ВИЧ-1, ученые объяснили воздействием антиретровирусной терапии на восприимчивость организма к его возбудителю – бактерии Treponema pallidum. Ученые подчеркивают необходимость дальнейшего изучения потенциальной связи антиретровирусной терапии и восприимчивости организма к Treponema pallidum.
В 2014 году только семь крупных фармпроизводителей привнесли в ВВП Евросоюза 77,9 млрд евро. Только благодаря деятельности Abbvie, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Ipsen, J&J, Novartis и Sanofi в ЕС трудоустроено 865 тыс. человек, что сопоставимо с населением Амстердама.
Фетальный алкогольный синдром считается довольно редким заболеванием, однако в некоторых странах он встречается часто. Так, в России и Италии частота ФАС составляет 54,2 и 82,1 на 10 тыс. человек. Для сравнения, в США и Канаде, частота развития нарушений составляет 22,5 и 10,2 на 10 тыс.
При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна. Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!