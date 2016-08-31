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 Главная / Новости медицины и фармации

17.01.2017 17:29

Препарат для лечения нарколепсии оказался эффективен в терапии депрессии

Результаты клинических исследований продемонстрировали эффективность применения модафинила для улучшения памяти у пациентов, проходящих терапию депрессии. Работа опубликована в журнале Biological Psychiatry: CNNI.

Ученые из Кембриджского университета провели испытания модафинила в терапии когнитивных нарушений, развившихся на фоне депрессии. В клинических исследованиях приняли участие 60 пациентов в возрасте 18-65 лет, которые в зависимости от группы принимали модафинил или плацебо. Согласно собранным результатам, у пациентов из модафинил-группы отмечалось улучшение показателей эпизодической и рабочей памяти.

Ранее было показано, что модафинил в составе комплексной терапии эффективнее ослабляет выраженность симптомов клинической депрессии, чем монотерапия антидепрессантами. В рамках КИ было выяснено, что использование модафинила повышает эффективность антидепрессантов и помогает устранить усталость и сонливость.

Аналептик модафинил в современной медицине применяется для лечения сонливости, связанной с нарколепсией. FDA также одобрила препарат для лечения нарушений сна, связанных со сдвигом рабочих смен и сонливости, обусловленной обструктивным апноэ во сне.

Ключевые слова: депрессия, нарколепсия


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