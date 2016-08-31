Антиретровирусная терапия возможно повышает риск заражения сифилисом

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Главная / Новости медицины и фармации
17.01.2017 16:12
Антиретровирусная терапия возможно повышает риск заражения сифилисомРаспространение сифилиса среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин, инфицированных ВИЧ-1, ученые объяснили воздействием антиретровирусной терапии на восприимчивость организма к его возбудителю – бактерии Treponema pallidum.
В обосновании к исследованию, опубликованному в BMJ, авторы отмечают, что в последнее время в мире наблюдается всплеск заболеваемости сифилисом среди мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, многие из которых принимают антиретровирусные препараты.
Сначала научный мир объяснил подобную тенденцию более рискованным сексуальным поведением мужчин, считающих прохождение высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) достаточной защитой от ЗППП. Однако позже было отмечено, что показатели распространения сифилиса растут быстрее, чем гонореи, хламидиоза и других ЗППП.
Обзор опубликованных работ и разработка математической модели распространения ВИЧ-1 и Treponema pallidum в группах рисках позволил ученым проследить связь между применением ВААРТ и повышенным риском заражения сифилисом. Авторы отмечают, что действующие вещества ВААРТ возможно изменяют иммунную реакцию организма, увеличивая уязвимость пациента к возбудителю сифилиса. Ученые подчеркивают необходимость дальнейшего изучения потенциальной связи антиретровирусной терапии и восприимчивости организма к Treponema pallidum.
Ключевые слова: ВИЧ, сифилис
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