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 Главная / Новости медицины и фармации

17.01.2017 14:57

Желание пациента и возможности врача: почему иногда что-то идет не так?

По статистике основные запросы на эстетическую коррекцию, как у женщин, так и у мужчин касаются морщин в области лба, переносицы, а также так называемых «гусиных лапок». Тем не менее, периодически результат коррекции не устраивает пациента, и это зачастую связано с низким уровнем его информированности об инъекционной эстетической терапии.

По данным исследования Central Station 2015, основными факторами отказа от процедур в мире являются ограниченные финансовые возможности (42%) и отсутствие необходимости в терапии в конкретный период времени (40%). В свою очередь в России пациенты просто не осознают необходимости регулярного проведения процедур. Одними из основных причин вероятного отказа от инъекционной эстетической терапии являются опасения, связанные с её использованием (28%), а также привычка прибегать к коррекции лишь накануне особых жизненных событий (24%). Иными словами, люди не понимают, как работает алгоритм коррекции, и это частично объясняет их неудовлетворённость конечным результатом.

Тем не менее, несоответствие результата ожиданиям нельзя объяснить лишь недостаточной осведомлённостью пациента, ведь то, как он будет выглядеть, полностью зависит от врача-косметолога.

Наталья Лапатина, к.м.н., врач-дерматокосметолог института красоты Le Colon, тренер-эксперт Merz Aesthetics: «Очевидно, что стремление пациента к идеальным, по его мнению, пропорциям не должно разрушать его индивидуальность. Однако далеко не каждый врач готов объяснять своим пациентам эту простую истину и по тем или иным причинам предпочитает просто идти у них на поводу. Вместе с тем, именно от врача, его порядочности и профессионализма зависит итоговый результат. Именно доктор обозначает границы и берёт на себя ответст-венность за то, какие изменения пойдут на пользу пациенту, а какие могут ему навредить».

Ключевые слова: Merz Aesthetics


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