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 Главная / Новости медицины и фармации

17.01.2017 14:41

Фармпромышленность признана одним из основных двигателей экономики ЕС

Фармацевтическая промышленность остается ключевым фактором развития экономики европейских стран. Об этом говорится в аналитическом докладе «Экономическое влияние ряда фармацевтических компаний в Европе», подготовленном независимым исследовательским институтом WifOR при содействии Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA).

В работе рассматривается экономическое воздействие и вклад в экономику ЕС в 2010-2014 годах семи производителей лекарственных препаратов: Abbvie, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Ipsen, J&J, Novartis и Sanofi.

В 2014 году рассматриваемые семь компаний в общем счете привнесли в ВВП Евросоюза 77,9 млрд евро. В докладе подчеркивается, что деятельность фармпроизводителей обеспечивает около 865 тыс. рабочих мест. Из них чуть более 153 тыс. человек работают непосредственно в фарминдустрии, тогда как оставшиеся 711,6 тыс. работников трудоустроены в смежных областях.

Эксперты отмечают, что хотя целью Европейской комиссии является увеличение финансирования научно-исследовательских разработок до 3% ВВП к 2020 году, Abbvie, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Ipsen, J&J, Novartis и Sanofi в значительной степени уже превзошли данный показатель. Все перечисленные компании в среднем реинвестируют в разработку новых лекарственных препаратов около 17,4% своей прибыли.

Ключевые слова: Евросоюз, экономика


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