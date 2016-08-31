Каждый год рождается 119 тыс. детей с фетальным алкогольным синдромом Ежегодно во всем мире рождается 119 тыс. детей с фетальным алкогольным синдромом, подсчитали авторы статьи, опубликованной в журнале



Используя информацию, собранную в различных базах данных, канадские исследователи подсчитали, что в среднем фетальный алкогольный синдром (ФАС) развивается у 1 человека из 2 тыс. (или 5-и из 10 тыс.). Тем не менее, в странах, где распространено употребление алкоголя беременными женщинами, данный показатель возрастает в несколько десятков раз. Так, в России и Италии частота ФАС составляет 54,2 и 82,1 на 10 тыс. человек. Для сравнения, в США и Канаде, частота развития нарушений составляет 22,5 и 10,2 на 10 тыс.



Авторы работы



Ключевые слова: Ежегодно во всем мире рождается 119 тыс. детей с фетальным алкогольным синдромом, подсчитали авторы статьи, опубликованной в журнале Lancet Global Health . Хотя данное заболевание считается редким, в некоторых странах фетальный алкогольный синдром встречается довольно часто, указывают ученые.Используя информацию, собранную в различных базах данных, канадские исследователи подсчитали, что в среднем фетальный алкогольный синдром (ФАС) развивается у 1 человека из 2 тыс. (или 5-и из 10 тыс.). Тем не менее, в странах, где распространено употребление алкоголя беременными женщинами, данный показатель возрастает в несколько десятков раз. Так, в России и Италии частота ФАС составляет 54,2 и 82,1 на 10 тыс. человек. Для сравнения, в США и Канаде, частота развития нарушений составляет 22,5 и 10,2 на 10 тыс.Авторы работы обращают внимание , что около четверти европейских женщин употребляют алкоголь во время беременности. При этом ученые прогнозирую, что в будущем частота развития фетального алкогольного синдрома будет только расти. В частности это будет происходить из-за неумеренного потребления спиртосодержащих напитков молодежью и роста процента незапланированных случаев беременности.Ключевые слова: фетальный алкогольный синдром









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Каждый год рождается 119 тыс. детей с фетальным алкогольным синдромом Фетальный алкогольный синдром считается довольно редким заболеванием, однако в некоторых странах он встречается часто. Так, в России и Италии частота ФАС составляет 54,2 и 82,1 на 10 тыс. человек. Для сравнения, в США и Канаде, частота развития нарушений составляет 22,5 и 10,2 на 10 тыс.

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