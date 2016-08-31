Пропранолол возможно будет использоваться в ЕС для терапии рака Лекарственный препарат пропранолол, используемый для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в течение нескольких десятилетий, получил от регуляторных органов ЕС орфанный статус как терапевтическое средство против саркомы мягких тканей, сообщает



В лабораторных экспериментах, проведенных сотрудниками Техасского университета в 2013 году, была показана активность пропранолола против клеток ангиосаркомы – крайне злокачественной и часто метастазирующей опухоли. Эффективность средства была подтверждена результатами клинических исследований среди пациентов с поздней стадией развития ангиосаркомы: применение ЛС привело к полной ремиссии.



Результаты испытаний заинтересовали Фонд по борьбе с раком (Anticancer Fund), деятельность которого направлена на расширение возможностей терапии онкологических заболеваний. Сотрудники фонда подали заявление в регуляторные органы ЕС и добились предоставления пропранололу орфанного статуса.



Пропранолол был разработан в 60-х годах XX века. С тех пор препарат используется для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Стоимость месячного курса пропранолола составляет около 4 долларов, тогда как 30-дневный курс рецептурными противоопухолевыми средствами против саркомы обойдется в 10 тыс. долларов.



Ключевые слова: онкологические заболевания Лекарственный препарат пропранолол, используемый для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в течение нескольких десятилетий, получил от регуляторных органов ЕС орфанный статус как терапевтическое средство против саркомы мягких тканей, сообщает MedicalXpress В лабораторных экспериментах, проведенных сотрудниками Техасского университета в 2013 году, была показана активность пропранолола против клеток ангиосаркомы – крайне злокачественной и часто метастазирующей опухоли. Эффективность средства была подтверждена результатами клинических исследований среди пациентов с поздней стадией развития ангиосаркомы: применение ЛС привело к полной ремиссии.Результаты испытаний заинтересовали Фонд по борьбе с раком (Anticancer Fund), деятельность которого направлена на расширение возможностей терапии онкологических заболеваний. Сотрудники фонда подали заявление в регуляторные органы ЕС и добились предоставления пропранололу орфанного статуса.Пропранолол был разработан в 60-х годах XX века. С тех пор препарат используется для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Стоимость месячного курса пропранолола составляет около 4 долларов, тогда как 30-дневный курс рецептурными противоопухолевыми средствами против саркомы обойдется в 10 тыс. долларов.Ключевые слова: орфанные препараты









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Пропранолол возможно будет использоваться в ЕС для терапии рака Известный с 60-х годов препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний пропранолол получил в странах ЕС орфанный статус как терапевтическое средство против саркомы мягких тканей.

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