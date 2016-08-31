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 Главная / Новости медицины и фармации

17.01.2017 10:57

Диспансеризация станет более адресной

Минздрав РФ намерен усовершенствовать систему диспансеризации и сделать ее более индивидуализированной: план обследований будет зависеть не только от возраста пациента, но и от особенностей его здоровья. Об этом с интервью ТАССв рамках Гайдаровского форума сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«После того, как закончится формирование единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, диспансеризация станет более индивидуализированной: план обследования будет различаться не только в зависимости от возраста и пола пациента, как сейчас, но и будет приобретать специфику в зависимости от особенностей здоровья», - рассказала министр.

По ее словам, эта работа тесно сопряжена с формированием пациентоориентированной модели здравоохранения. Министр напомнила, что с января 2017 года в ряде регионов заработает пилотный проект по индивидуальному оповещению пациентов о диспансеризации по SMS.

Ключевые слова: Минздрав, диспансеризация


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