Диспансеризация станет более адресной Минздрав РФ намерен усовершенствовать систему диспансеризации и сделать ее более индивидуализированной: план обследований будет зависеть не только от возраста пациента, но и от особенностей его здоровья. Об этом с интервью



«После того, как закончится формирование единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, диспансеризация станет более индивидуализированной: план обследования будет различаться не только в зависимости от возраста и пола пациента, как сейчас, но и будет приобретать специфику в зависимости от особенностей здоровья», - рассказала министр.



По ее словам, эта работа тесно сопряжена с формированием пациентоориентированной модели здравоохранения. Министр напомнила, что с января 2017 года в ряде регионов заработает пилотный проект по индивидуальному оповещению пациентов о диспансеризации по SMS.



Ключевые слова: диспансеризация Минздрав РФ намерен усовершенствовать систему диспансеризации и сделать ее более индивидуализированной: план обследований будет зависеть не только от возраста пациента, но и от особенностей его здоровья. Об этом с интервью ТАСС в рамках Гайдаровского форума сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.«После того, как закончится формирование единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, диспансеризация станет более индивидуализированной: план обследования будет различаться не только в зависимости от возраста и пола пациента, как сейчас, но и будет приобретать специфику в зависимости от особенностей здоровья», - рассказала министр.По ее словам, эта работа тесно сопряжена с формированием пациентоориентированной модели здравоохранения. Министр напомнила, что с января 2017 года в ряде регионов заработает пилотный проект по индивидуальному оповещению пациентов о диспансеризации по SMS.Ключевые слова: Минздрав









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Диспансеризация станет более адресной Минздрав РФ планирует усовершенствовать систему диспансеризации, чтобы план обследований зависел не только от возраста, но и от особенностей здоровья пациента.

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