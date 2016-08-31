Минздрав установит зависимость зарплаты главврача от средней зарплаты персонала медучреждения

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Главная / Новости медицины и фармации
16.01.2017 17:17
Минздрав установит зависимость зарплаты главврача от средней зарплаты персонала медучрежденияМинистерство здравоохранения РФ представило проект приказа о введении ограничений на уровень заработной платы руководящего состава подведомственных медицинских учреждений. Документ в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
Проектом приказа устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций, находящихся в ведении Минздрава, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, и среднемесячной заработной платы работников этих организаций (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) в кратности 8.
Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 30 января 2017 года.
Ключевые слова: Минздрав, зарплата
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