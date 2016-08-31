Минздрав установит зависимость зарплаты главврача от средней зарплаты персонала медучреждения Министерство здравоохранения РФ



Проектом приказа устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций, находящихся в ведении Минздрава, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, и среднемесячной заработной платы работников этих организаций (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) в кратности 8.



Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 30 января 2017 года.



Ключевые слова: зарплата Министерство здравоохранения РФ представило проект приказа о введении ограничений на уровень заработной платы руководящего состава подведомственных медицинских учреждений. Документ в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.Проектом приказа устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций, находящихся в ведении Минздрава, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, и среднемесячной заработной платы работников этих организаций (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) в кратности 8.Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 30 января 2017 года.Ключевые слова: Минздрав









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Минздрав установит зависимость зарплаты главврача от средней зарплаты персонала медучреждения Минздрав разработал проект приказа о введении ограничений на уровень заработной платы руководящего состава подведомственных медицинских учреждений. Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 30 января 2017 года.

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